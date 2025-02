Oddajate stanovanje? Opremite ga v stilu in z minimalnimi stroški

Ste lastnik stanovanja, v katerem ne živite, in bi ga radi oddali v najem? Veliko lažje boste našli najemnike, če bo stanovanje lepo, funkcionalno in primerno opremljeno. Toda kako poskrbeti, da pri tem ne bo preveč trpela vaša denarnica? Tukaj je nekaj nasvetov.

Foto: Unsplash / FAVI a.s.

1. Načrtujte

Najprej morate določiti proračun in načrt za ureditev stanovanja. Razmislite o ciljni skupini, kateri želite oddati stanovanje. Študentom bo zadostovalo osnovno pohištvo, medtem ko bodo družine z otroki potrebovale več prostora za shranjevanje in več gospodinjskih aparatov. Jasno določite, koliko denarja želite vložiti v opremo in navedite vse predmete, ki jih boste morali kupiti.

2. Izberite vsestranskost

Zagotovo ne boste zadeli stila in okusa prav vseh, vključno z vašimi bodočimi najemniki. Zato se pri pripravi stanovanja in iskanju pohištva osredotočite na nevtralne barve, kot so bela, bež ali siva. Z dekorjem ne pretiravajte. Dodajte ogledalo, zavese in nekaj blazin za prijeten občutek. Hkrati si prizadevajte za preprost dizajn, ki ne bo preveč izstopal. To lahko pozneje nadgradite v lep in zanimiv dom, odvisno od okusa prihodnjih stanovalcev.

3. Tla in stene

Pri opremljanju stanovanja se držite svetlih barv, zaradi katerih bodo prostori videti čisti in prostorni. Če je potrebna prenova tal, razmislite o cenovno ugodni rešitvi, ki jo je tudi enostavno namestiti. Takšna rešitev so lahko laminat ali PVC talne obloge.

4. Pohištvo

Na tej točki lahko prihranite veliko denarja, če boste pozorni pri izbiri. Najprej se pozanimajte pri prijateljih, ali imajo slučajno kakšno neuporabno, nepoškodovano pohištvo. Če vam bo na ta način uspelo dobiti posteljo ali celo jedilno mizo, si lahko čestitate.

Oglejte si tudi pohištvene bazarje, kjer lahko pogosto najdete veliko lepih kosov. Vendar bodite previdni pri kombiniranju pohištva. Posamezni kosi se morajo med seboj ujemati, vsaj znotraj sobe, celotna oprema pa mora biti v istem slogu.

Vendar se vam tudi ni treba odpovedati novemu pohištvu, saj v številnih trgovinah potekajo najrazličnejše razprodaje in akcije. Ali pa že v osnovi nudijo ugodnejše kategorije pohištva, tako da si lahko omislite novo, poceni sedežno garnituro, komodo in še kaj.

Dobro znan trik vsakega notranjega oblikovalca je nato kombiniranje poceni kosov pohištva z dražjimi, kakovostnejšimi. Rezultat je dober in daje vtis, da niste varčevali pri pohištvu.

5. Gospodinjski aparati

So gospodinjski aparati brez katerih gospodinjstvo ne more shajati. Mednje zagotovo sodijo štedilnik s pečico, hladilnik in pralni stroj. Tudi tu lahko posežete po rabljeni opremi, pazite le, da kupujete pri zanesljivih trgovcih. V nasprotnem primeru se lahko zgodi, da boste na koncu kupili aparat, ki ga boste morali že čez par mesecev zamenjati. Ne kupujte preveč manjših kuhinjskih aparatov, kot sta mikrovalovna pečica ali robotski mešalnik. Ne poznate življenjskega stila svojih bodočih najemnikov, zato le te prepustite njim.

6. Razsvetljava

Ne podcenjujte stroškov za razsvetljavo. Prava osvetlitev lahko naredi čudeže za vzdušje v stanovanju. Spremljajte razprodaje in si razsvetljavo za svoje stanovanje zagotovite že za nekaj evrov. Izberite preproste stropne luči in talne svetilke, pod kuhinjske omarice pa prilepite LED trakove.

Preden svoje stanovanje objavite na nepremičninskem trgu, uporabite nekaj trikov za home staging ali profesionalno ureditev stanovanja. Home staging bo povečal privlačnost nepremičnine, zaradi česar vam ne bo zmanjkalo interesentov.

Stanovanje temeljito očistite in odgrnite zavese, saj svetlo stanovanje vedno daje boljši vtis kot temno. Ne pozabite na pomen udobnega in prijetnega vzdušja. Poskrbite za detajle, ki bodo obiskovalcem nakazovali, da bo v stanovanju prijetno živeti. Izposodite si namizni prt od doma in pogrnite mizo, v kopalnici obesite brisačo, na kavč zložite blazine in revije. V kuhinji postavite skledo s sadjem ali čajnik. To so le podrobnosti, a bodo pripomogle k temu, da boste uspešni pri iskanju najemnikov!

Naročnik oglasnega sporočila je FAVI a.s.