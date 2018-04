Novi strokovnjaki za majhne travnate površine

Trend gre v smer manjših vrtov. A to ni razlog, da tudi skrbi za manjšo zelenico ne bi prepustili pravemu strokovnjaku – novi robotski kosilnici GARDENA SILENO city. Kosilnica je namenjena predvsem košnji manjših mestnih vrtov. Različna modela za travnate površine do 250 oz. 500 kvadratnih metrov negujeta vašo trato tiho, natančno, zanesljivo in popolnoma avtomatsko.

Oglasno sporočilo

Košnja trave lahko hitro postane časovno zahtevno opravilo tudi na manjših vrtovih. Potem je tukaj še vprašanje, kam s pokošeno travo. Če v modernem mestnem vrtu ni prostora za kompost, je travo treba odstraniti na kakšen drugi način, ki pa lahko povzroči tudi nezaželene dodatne stroške. Pametni lastniki vrtov svoj čas raje namenijo sproščanju ob vrtnarjenju, druženju z družino ali prijatelji oz. branju dobre knjige v udobnem naslanjaču, kot da bi se obremenjevali s košnjo, saj bo skrb za to že s prihajajočo sezono prevzela nova GARDENA SILENO city.

Nova robotska kosilnica z maksimalno zmogljivostjo košnje do 250 oz. 500 kvadratnih metrov (odvisno od modela) je popolna izbira za majhne vrtove vrstnih hiš ali vrtove modernih mestnih hiš.

Kompaktna nova modela sta na travnati površini izredno okretna in premagujeta naklone celo do 25 odstotkov. Zahvaljujoč sistemu SensorCut kosita enako kot vse druge robotske kosilnice GARDENA - natančno in zanesljivo - ter zagotavljata enakomerno in čisto striženje travnih bilk. Majhne omejene površine in ozki prehodi ne predstavljajo težav.

Tudi polnilno postajo lahko namestite bližje omejitvam in ozkim površinam. Višina košnje se lahko zelo udobno nastavi neposredno na kosilnici.

Zahvaljujoč intuitivnemu upravljanju na velikem zaslonu pa je mogoče tudi vse druge nastavitve opraviti zelo preprosto. Kosilnica je opremljena s PIN-kodo, ki služi kot zaščita pred krajo.

Nova SILENO city je neodvisno od vremena ves čas na delu in je pri tem tako tiha, da jo boste komaj opazili. Tega bodo veseli tudi vaši sosedje. Ko kosilnica konča košnjo, se popolnoma avtomatsko zapelje v polnilno postajo. A ker je na delu dan in noč, jo je temu primerno treba tudi redno čistiti, menijo uporabniki. Prav na njihove želje je GARDENA novo robotsko kosilnico SILENO city zasnovala tako, da lahko uporabnik popolnoma preprosto poseže po vrtni cevi ter z njo intenzivno očisti umazanijo, prah in ostanke trave z ohišja, nožkov in koles.

S tema novima modeloma za majhne površine do 250 oz. 500 kvadratnih metrov ima zdaj GARDENA v svoji ponudbi primeren model robotske kosilnice za vse velikosti vrtov. Poleg opisanih modelov je na voljo še GARDENA SILENO z zmogljivostjo košnje do tisoč kvadratnih metrov in SILENO+, ki zmore košnjo površin do 1.300 kvadratnih metrov.

V posebni spomladanski akciji med 5. aprilom in 30. junijem 2018 oz. do odprodaje zalog lahko svojo STARO kosilnico zamenjate ZA NOVO robotsko kosilnico GARDENA in si s tem zagotovite DODATNI POPUST. Ponudba velja za vse modele robotskih kosilnic GARDENA ne glede na znamko, stanje ali model vrnjene kosilnice. Akcija velja pri sodelujočih bolje založenih prodajalcih vrtnega programa.

Za več informacij o robotskih kosilnicah GARDENA obiščite spletno stran www.gardena.com/si.