Nasveti za nego trate

Urejena trata poveča privlačnost vrta in doma. Ponuja ravnovesje in združuje različne površine okolice. Zelene površine harmonično usklajujejo nasade cvetlic, grmovnic, drevja in gredic z vrtninami. So priljubljeno igrišče za otroke in zatočišče za počitek. Ponujamo nekaj nasvetov, za čudovito in skrbno negovano trato.

Foto: Gardena

Čiščenje in prezračevanje

V začetku sezone s trate odstranite odpadli material kot je listje, veje in drugi vrtni odpad. Tako zagotovite travnim bilkam zračnost in sončno svetlobo. Grablje z rezili omogočajo prezračevanje in dostop vode, zraka in hranil pod površje. Vrtne vilice pomagajo zrahljati zbito zemljo in ustvariti zračne čepke, s katerimi se izboljša pretok do korenin.

Dosejevanje in gnojenje

Na prazne predele trate ponovno raztrosite travno seme, katerega za lažji raztros pomešajte z mivko. Pesek onemogoča zastajanje vode in ponuja drenažo ter zaščito za novo razporejeno seme. Travo pognojite z gnojilom, ki ima visoko vsebnost dušika, da zagotovite ugodne pogoje za rast.

Košnja

Pri prvi košnji leta skrajšate bilke le malenkost, nato pa nastavite višino pri kateri se vsakič odreže le tretjino bilke. Samodejna košnja z robotsko kosilnico vam pomaga pri redni košnji, ki spodbuja rast travnih bilk in zatira plevel.

Robotska kosilnica GARDENA SILENO minimo, 250 kvadratnih metrov poskrbi za vrhunsko nego vseh manjših mestnih vrtov. Aplikacija GARDENA Bluetooth® poskrbi za hitro in vodeno namestitev. Košnja je izjemno tiha, saj je kosilnica najboljša v svojem razredu z izjemno nizko ravnjo hrupa – le 57db (A). Inteligentne funkcije zagotovijo natančno košnjo s pravo frekvenco glede na rast trave.

GARDENA Robotska kosilnica SILENO minimo ponuja vrhunsko nego trate in samodejno košnjo manjših urbanih vrtov. Foto: Gardena

Za trate do štiristo kvadratnih metrov vam pomaga zmogljiva Robotska kosilnica GARDENA SILENO city 400 kvadratnih metrov. Ponuja brezskrbno uživanje v prostem času, medtem ko se samodejno loti košnje. Izjemni vrtni pomočnik nudi košnjo tudi v ozkih predelih in tesnih kotih širine le 60 centimetrov med mejnim kablom. V aplikacijo GARDENA Bluetooth® vnesete velikost trate, želene dni košnje, čas zagona in košnja se lahko prične.

GARDENA Robotska kosilnica SILENO city poskrbi za več prostega časa in avtomatizirano košnjo trate. Foto: Gardena

Košnja trate z robotsko kosilnico je okolju prijazna, saj ne povzroča hrupa in deluje brez fosilnih goriv. Tudi delo je precej bolj udobno kot z električno kosilnico, saj vam ni več potrebno manevrirati z električnim kablom.

Za velike trate je na voljo Robotska kosilnica GARDENA smart SILENO life, 1.500 kvadratnih metrov Set. Integrirana umetna inteligenca LONA s sledenjem lokacije in tehnologijo kartiranja se uči, izdela načrt vrta in prilagodi košnjo vašemu vrtu. Nadzorujte košnjo v Aplikaciji GARDENA smart in dostopajte do vrta od koderkoli. Poljubno definirajte območje ter pogostost košnje in označite območja brez košnje kjer imate divji vrt, nasad cvetlic ali zelišč.

GARDENA Robotska kosilnica SILENO life z integrirano umetno inteligenco LONA poskrbi za učinkovito košnjo in izjemne funkcije. Foto: Gardena

Naročnik oglasnega sporočila je Husqvarna.