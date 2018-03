Naj blok v Ljubljani - za nagrado cenejša elektrika

Foto: Ana Kovač

Naziv naj blok je od lanskega zmagovalca na Topniški 45 prevzel blok na Smoletovi ulici 12, 12 a in 12 b v četrtni skupnosti Bežigrad.

Komisija je ocenjevala vse od urejenosti okolice in videza zunanjosti bloka do urejenosti notranjih skupnih prostorov in energetske učinkovitosti bloka. Odločili so se, da je letos najbolj izstopal blok na Smoletovi ulici s hišnimi številkami 12, 12 a in 12 b.

Ljubljanski župan Zoran Janković, ki se je tudi udeležil slovesne razglasitve zmagovalca - to so seveda priredili pred blokom -, je pohvalo stanovalcev objavil tudi na Facebooku. "Veseli smo, da so stanovalci s solidarnostjo in samoiniciativnostjo 60 let star blok ter njegovo okolico tako lepo uredili," piše na županovem uradnem profilu.

Stanovalci zmagovalnega bloka so za nagrado dobili plaketo in zastavo z napisom Naj blok v Ljubljani, pa tudi 20 sadik vrtnice sorte Ljubljana. Del nagrade je tudi cenejša ponudba elektrike za skupne prostore, ki jo je stanovalcem pripravila Energetika Ljubljana, poroča časopis Dnevnik.

