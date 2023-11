Naj blok v Ljubljani: številni so ogorčeni

V Ljubljani so že sedmič zapored razglasili naj blok v Ljubljani. Naziv so tokrat prejeli stanovalci večstanovanjske stavbe na Kunaverjevi 7 in 9. Poleg plakete in zastave Naj blok so prejeli tudi dvajset sadik vrtnic Ljubljana in ugodnejšo ponudbo elektrike za skupne prostore Energetike Ljubljana za obdobje enega leta.

Zmagovalna stavba je bila zgrajena leta 1975 in je bila v zadnjih dveh letih deležna velikih investicijskih obnov: toplotne izolacije sten, menjave večine oken, obnove fasade, toplotne izolacije podstrešja in strehe ter obnove ogrevalnega sistema. Izvedeni ukrepi se odražajo na energetski učinkovitosti, višji kakovosti bivanja in posledično prihranku stanovalcev pri stroških za ogrevanje. Večstanovanjska stavba je skladna z okolico, med obnovo pa so si prizadevali tudi za to, da je fasada ostala v prvotnih barvah.

Urejeni so tudi skupni notranji prostori, notranja in zunanja kolesarnica ter skupno zbirno mesto za odpadke. Poskrbljeno je tudi za prosto intervencijsko pot.

"Stavbo postavljamo za zgled drugim stavbam"

Zaradi vsega naštetega večstanovanjsko stavbo, s katero upravlja podjetje Moja soseska d. o. o., postavljamo za zgled drugim stavbam v soseski, so zapisali v sporočilu za javnost.

Številni so se na izbor Mestne občine Ljubljana odzvali z začudenjem ali celo ogorčenjem. Menijo, da si blok laskavega naziva zaradi dotrajane in nevarne ploščadi pred bloki na Kunaverjevi ne zasluži. Komentarje si lahko preberete pod Facebook objavo.

Akcija prvič organizirana leta 2016

Stavba na Kunaverjevi 7 in 9 je prva stavba iz Četrtne skupnosti Dravlje, ki je prejela ta naziv. Doslej so ta naziv prejele večstanovanjske stavbe na Topniški cesti 45, Smoletovi ulici 12, 12a in 12b, Bilečanski ulici 2 in 5, Beethovnovi ulici 9, Pokopališki ulici 1 in na Rašiški ulici 1.

Akcija Naj blok v Ljubljani je bila na pobudo meščana prvič organizirana v letu 2016. Njen glavni namen je spodbuditi stanovalce, ki živijo v večstanovanjskih stavbah, da vsakodnevno in po svojih najboljših močeh pripomorejo k temu, da je njihov življenjski prostor odraz čistega, urejenega in okolju prijaznega sobivanja. Z akcijo bodo nadaljevali tudi v naslednjih letih.