Nagradna igra: Odlična priložnost za menjavo strešnih oken

Toplejši dnevi so odlična priložnost za menjavo starih strešnih oken z novimi. Z njimi boste namreč pridobili boljšo izolacijo in s tem tudi izboljšali energijsko učinkovitost doma, medtem ko boste s kombinacijo več strešnih oken vanj vnesli dodatno dnevno svetlobo. Zamenjava starega strešnega okna je lahko opravljena v manj kot enem dnevu, zdaj pa lahko z nekaj sreče nova strešna okna osvojite kar brezplačno.

Ustvarite svetlejše in večje prostore

Prednost, ki jo ponujajo strešna okna, je zagotovo razkošje dnevne svetlobe, zlasti če so ta vgrajena višje proti slemenu. Ob zamenjavi ali vgradnji je treba razmisliti tudi o tem, koliko strešnih oken je dobro uporabiti v poljubni kombinaciji. Samo eno strešno okno pogosto zagotavlja dovolj svetlobe le v majhnem prostoru. Ko se torej odločate, je dobro upoštevati pravilnik, ki določa velikost okenskih površin, ki morajo obsegati vsaj 20 odstotkov tlorisne površine. Če torej poenostavimo, potrebujete za deset kvadartnih metrov veliko sobo dva kvadratna metra okenskih površin.

Pri tem velja omeniti, da čas namestitve zaradi nadgradnje z enega strešnega na dve, tri ali več ne bo bistveno daljši, se bo pa močno povečala količina dnevne svetlobe v prostoru. Ta namreč zmanjša potrebo po dodatnih lučeh in dokazano pomaga ohranjati zdrav cirkadiani ritem posameznika.

Izboljšajte energijsko učinkovitost svojega doma

Zamenjava strešnega okna izboljša tudi energijsko učinkovitost vašega doma, in to na več načinov. Skozi strešna okna gre do 30 odstotkov toplotnih izgub, in če so vaša stara več kot 20 let, lahko z novimi toplotne izgube več kot prepolovite. Prednosti energijske učinkovitosti so vidne tudi v poletnih mesecih. Z nadzorovanim odpiranjem strešnega okna za naravno prezračevanje se zmanjšuje potreba po mehanskem prezračevanju ter uporabi klimatskih naprav in ventilatorjev za ohlajevanje. Prav tako več dnevne svetlobe v prostoru zmanjša potrebo po umetni razsvetljavi. Uporaba zunanjih senčil pa učinkovito preprečuje pregrevanje poleti.

Strešno okno lahko hitro zamenjate v enem dnevu

Ob misli na menjavo strešnih oken se ljudje najpogosteje prestrašijo zahtevnosti postopka, dolgotrajnosti montaže in umazanije, ki se ob tem pojavi. Pogosto pa to sploh ni tako, saj je vgraditev ali zamenjava strešnega okna hitra, vendar naj se je loti za to usposobljen mojster.

Izbira primernih izdelkov in njihova vgraditev oz. zamenjava sta izjemno pomembni, zato je ključno, da izberemo primernega strokovnjaka in priporočenega monterja izdelkov VELUX, ki nas bo vodil skozi celoten postopek. Ta je v večini primerov končan v enem samem dnevu in brez večje umazanije. Če torej želite namestiti dodatna strešna okna in tako vizualno povečati prostor ter v svoj dom spustiti več dnevne svetlobe, lahko to storite v zelo kratkem času.

Prihajajoči lepši in toplejši dnevi so idealni za prenovo mansard in zamenjavo starih strešnih oken z novimi ali celo za nadgradnjo z dodatnimi strešnimi okni, ki prostoru vdahnejo več svetlobe in udobja. Če razmišljate o menjavi ali vgradnji oken, je zdaj odlična priložnost, da se prijavite na svetovanje za zamenjavo oken ter se potegujete za nova strešna okna VELUX.

Na svetovanje se lahko prijavite od 2. aprila do 3. maja 2024, 6. maja pa bomo izžrebali kar 15 nagrajencev, ki bodo prejeli do največ tri strešna okna VELUX. Strokovnjaki podjetja VELUX vam bodo svetovali glede izbire, prav tako pa vam bodo pomagali pri izbiri pooblaščenih monterjev.



Dodatne informacije o nagradni igri in brezplačnem svetovanju najdete na: velux.si/nagradna-igra.



