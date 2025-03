Kristjan Čeh si tudi v svojem novem domu želi vrhunskih rešitev

Naš metalec diska Kristjan Čeh je znan po svojih vrhunskih rezultatih, predanosti in izjemni disciplini. Kristjan in njegova žena trenutno gradita svojo novo hišo, v pogovoru pa nam je zaupal, ali se njegova predanost odličnosti iz športa prenaša tudi v gradnjo novega doma. Razkril nam je, kaj mladoporočencema pomeni udobje doma ter pri čem sta odločena, da ne bosta sprejemala kompromisov.

Kristjan Čeh, uspešen slovenski športnik Foto: VAILLANT D.O.O.

Kristjan, vaš športni uspeh je rezultat trdega dela in discipline. Trenutno pa ste tudi v zelo napornem obdobju življenja – gradnji hiše. Kako ohranjate ravnovesje med športnimi obveznostmi, osebnim življenjem in tako zahtevnim projektom, kot je gradnja hiše?

Res je, gradnja nove hiše je zagotovo velik korak, ki zahteva precejšnje načrtovanje in usklajevanje vseh podrobnosti. Tako pri športu kot pri vodenju takšnega zahtevnega projekta veljajo podobna načela – dober načrt, sodelovanje s strokovnjaki in predanost pri doseganju vrhunskih rezultatov.

Katera je vaša prva misel, ko pomislite na svoj novi dom? Kakšne vrednote želite vnesti vanj?

Zame je najpomembnejša funkcionalnost, ki mora biti v popolnem ravnovesju z udobjem in estetiko. Vendar pa so vrednote, ki jih želim vnesti v svoj dom, še bolj ključne. Gre predvsem za ustvarjanje prostora, kjer se počutim mirno, kjer lahko delim čas z najbližjimi in kjer se lahko regeneriram po napornih tekmovanjih in treningih. Pomembno mi je, da je dom prijeten in odprt, a hkrati tudi učinkovit in praktičen za vsakodnevno življenje.

Kako se vaše vrednote odražajo v vaših odločitvah o ključnih elementih doma?

Zagotovo se odražajo v odločitvah, kot so trajnostni materiali, energetska učinkovitost in prostornost, ki omogoča kakovostno preživljanje časa z družino. Pomembno je, da dom ne bo le estetski, ampak tudi visoko kakovosten, funkcionalen in trajnosten. Vse komponente hiše – ogrevanje, prezračevanje, klimatizacija – so usklajene z najinim življenjskim slogom, saj želiva, da najin dom postane okolje, ki je udobno, energetsko varčno in trajnostno usmerjeno. Po podrobnem pregledu trga sva ugotovila, da tem vrednotam ustrezajo rešitve podjetja Vaillant. Poleg tega je Vaillant ena izmed najbolj priznanih blagovnih znamk na tem področju, zato bodo Vaillantove naprave skrbele za udobje našega doma. Seveda pa je Vaillant tudi vodilni na področju razvoja novih tehnologij, kar pomeni, da bo sistem vedno posodobljen in pripravljen za prihodnost.

Foto: VAILLANT D.O.O.

Kako je potekal proces izbire najprimernejših komponent za vaš dom?

Izjemno strokovna in prijazna tehnična ekipa podjetja Vaillant naju je vodila skozi proces izbire vseh sistemov za najin dom. Predstavila nama je vse možnosti, ki so na voljo. Vaillant denimo ponuja toplotne črpalke zrak/voda, voda/voda in zemlja/voda, centralno in lokalno prezračevanje, pa različne klimatske naprave … Najina hiša bo pasivna, zato je rešitve predlagala glede na zahteve pasivnih hiš, kvadraturo hiše in njene lastnosti, pa tudi glede na najine potrebe in najin življenjski slog. Za to strokovno vodstvo sem ekipi izjemno hvaležen.

Kako pomembno vam je, da so sistemi preprosti za uporabo?

To je zelo pomembno. Zanimivo je, da Vaillantovi sistemi ponujajo zelo intuitivno in preprosto upravljanje. Ni mi treba biti strokovnjak za to, da bi lahko pravilno nastavil sistem in ga optimalno izkoristil. S pomočjo aplikacij in pametnih naprav lahko spremljam ter upravljam ogrevanje, hlajenje in prezračevanje tudi na daljavo. To mi omogoča, da lahko prilagajam nastavitve, kadarkoli želim, in to brez kakršnihkoli težav.

Ste že razmišljali o dolgoročnih prihrankih, ki jih prinaša uporaba teh sistemov?

Seveda. Investicija v toplotno črpalko in centralno prezračevanje Vaillant je dolgoročna. Verjamem, da se bodo prihranki na področju energije pokazali v prihodnosti. S tem, ko uporabljamo obnovljive vire energije, bo poraba električne energije nižja. To pomeni, da bodo stroški za ogrevanje in pripravo tople vode precej nižji, kot bi bili z drugimi klasičnimi sistemi.

Z ženo kot športnika živita izjemno aktiven življenjski slog, pogosto sta tudi odsotna. Verjetno bo vajin dom vajinim potrebam prilagojen tudi v tem pogledu?

Vsekakor, ena ključnih prednosti ogrevalnih in prezračevalnih sistemov Vaillant leži v tem, da vse komponente delujejo v harmoniji, poleg tega pa so pametni in omogočajo upravljanje na daljavo. To je za naju zelo pomembno, saj sva veliko zdoma. Ali ni lepo, da ni treba zračiti, takoj ko prideš domov po dolgi odsotnosti, oziroma čakati, da se dom segreje? Zrak v najinem domu bo ves čas svež, še preden prideva domov, pa bova lahko poskrbela tudi za točno takšno temperaturo prostorov, kot nama najbolj ustreza. To je pravzaprav pravo udobje v domu, to si želiva in pri tem nisva želela sprejemati kompromisov, ampak sva iskala najboljše rešitve.

Vas pri gradnji hiše vodi predvsem pragmatičnost ali iščete tudi estetski vidik? Kako usklajujete te vidike, da bi ustvarili okolje, ki je hkrati funkcionalno in prijetno za življenje?

Oba vidika sta pomembna. Seveda želiva, da je najin dom videti lepo, vendar ni lepote brez funkcionalnosti. Zato sva pri izbiri sistemov poskrbela, da bodo ti zagotavljali optimalno udobje in energetsko učinkovitost, hkrati pa so tudi sodobni in estetsko usklajeni s celotnim videzom hiše. Ves najin dom odlikujeta prijetna estetika in energetska učinkovitost. V ta koncept se Vaillantove rešitve zelo lepo vključijo, saj so izjemno estetsko dovršene in tako vizualno lepo dopolnjujejo prostor.

Naročnik oglasnega sporočila je VAILLANT D.O.O.