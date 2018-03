Ko ima prste zraven višja sila

Požar, vihar, toča, strela in eksplozija, poplava, zmrzal in žled, vlomi, tatvine in demonstracije. Vse to bi lahko bili črnogledi naslovi iz rubrike črne kronike, lahko pa bi bili tudi dejanski dogodki, ki popolnoma spremenijo naše življenjsko okolje.

Foto: Thinkstock in Zavarovalnica Sava

Naš dom bi moral biti varen in udoben otoček v vsakodnevnem vrvežu opravkov, skrbi in obveznosti. To je oaza, kjer se skupaj z najbližjimi veselimo življenja, se tolažimo in dolgočasimo.

Varen dom je srečen dom

Narediti srečen dom je umetnost. Zato ni treba vsak dan pripravljati zapletenih gurmanskih obrokov, imeti brezhibno čistih prostorov in opreme. Dovolj je, da poskrbimo, da je vsak lahko točno to, kar je, in da se doma dobro počuti. Seveda ne smemo pozabiti na smeh, veliko smeha.

Kot dobri gospodarji doma pa moramo poskrbeti tudi za varnost, pa s tem ne mislimo, da svojo hišo ali stanovanje ogradimo z neprebojnimi ogradami in namestimo kamere ter druge varovalne naprave na vsak vogal. Prepustimo skrb za varnost strokovnjakom. Naj vsak dela, kar zna. Mi uživajmo, strokovnjaki pa bodo poskrbeli, da bo vse teklo kot po maslu.

Zavarovalnice so tu, da nase prevzemajo različna tveganja, ki prežijo na nas in naš dom. Nekaterim neljubim dogodkom se namreč res ne moremo izogniti, denimo vremenskim nevšečnostim in drugim dogodkom, kjer ima prste zraven višja sila.

#Dobro

Dobro premoženjsko zavarovanje prihrani skrbi. Ustrezno izbrano zavarovanje doma prav tako, celovita asistenca pa poskrbi, da ob škodnih primerih zadostuje le klic – preostalo urejanje pa je v rokah strokovnjakov.

#Sodobno

Zavarovalnica Sava je na podlagi preteklih izkušenj in spremljanja potreb sodobnih potrošnikov prenovila svoje premoženjsko zavarovanje in oblikovala sodobno premoženjsko zavarovanje DOM, ki v središče pozornosti postavlja zavarovanca.

#Prilagodljivo

Odlikujejo ga tri ključne prednosti: storitev Asistim, nabor sodobnih kritij in izbira kritij po lastni meri.

Kaj zavaruje zavarovanje DOM

Zavarovanje DOM krije več kot 50 nevarnosti.

Trije paketi so prilagojeni željam in potrebam zavarovancem.

Zavarovanci lahko priključijo dodatne nevarnosti in jih tako razširijo po meri.

DOM vključuje pravno zaščito za vso družino, s kritjem stroškov odvetnikov in pravnih svetovanj na zasebnem ter poklicnem področju.

Dodatne nevarnosti, ki jih lahko zavarujemo:

zavarovanje sončnih elektrarn, pametnih hiš, masažnih bazenov, savn in robotskih naprav,

nezgodno zavarovanje hišnih ljubljenčkov,

potresno zavarovanje za objekte in opremo in

paket za najemodajalce.

Tudi terorizem in kibernetski vdori

Pri oblikovanju zavarovanja so mislili tudi na tveganja, ki vedno bolj postajajo del sodobne družbe. V zavarovanje DOM so vključili novosti na slovenskem zavarovalnem trgu: kritje za primer terorizma in asistenco v primeru kibernetskega vdora.

Asistim – celovita rešitev z enim samim klicem

Premoženjsko zavarovanje vključuje zelo pomembno kritje – napredno asistenčno storitev Asistim, ki zagotavlja celostno rešitev vse od klica stranke do končnega popravila nastale škode na premoženju.

Ob škodnem dogodku zadostuje klic na brezplačno telefonsko številko 080 19 20 in ekipa Asistim prevzame vso skrb za postopek reševanja škodnega primera in popravilo nastale škode. Konec dober, vse dobro.