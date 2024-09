Kako se razvedriti v deževnih dneh?

Pred nami so deževni dnevi, ki so odgnali poletje in poskrbeli za občutno ohladitev. Velikokrat smo lahko ob takšnih dnevih zaspani in črnogledi, vendar pa lahko, če si pripravimo pravo vzdušje, postanejo tudi prijetni. So odlični za sprostitev, izklop možganov in preživljanje časa s samim s seboj ali v družbi najbližjih. V nadaljevanju vam razkrijemo nekaj nasvetov, ki bodo poskrbeli za dobro energijo in odklop možganov.

Sveče pričarajo topel dom

Ob deževnih dneh so sveče odličen recept za sprostitev in prijetno vzdušje. Najboljše so tiste z vonji, ki ne le, da polepšajo ambient, temveč pričarajo tudi pravo dišečo pravljico.

Sveče za dobro vzdušje Foto: Shutterstock

Vroča kopel je v takšnih dneh več kot odlična za sprostitev

Kaj je bolj prijetnega kot vroča kopel v hladnejših dneh? Je odličen način za sprostitev in odklop možganov, kjer boste lahko čas preživeli sami s seboj. Včasih so ravno takšni trenutki najbolj učinkoviti, ko se v naši glavi razvijejo nove ideje in misli.

Vroča kopel bo poskrbela za sprostitev. Foto: Shutterstock

V roke vzemite psihološko knjigo, ki vas bo motivirala

Ob pestrih urnikih in hitrem tempu življenja si težko vzamemo čas za dobro knjigo. Deževni dan nas v popoldanskih urah po službi velikokrat omeji, zaradi česar hitro odpadeta načrtovana aktivnost na prostem ali kava s prijatelji. To je odlična priložnost, da v roke vzamete psihološko knjigo, ki vas bo naučila novega razmišljanja in vam dala širino.

Knjige so zelo dobre učiteljice. Foto: Shutterstock

Pisanje dnevnika naj postane rutina

Marsikdo v tem ne vidi smisla, vendar pa je to navada, ki lahko zelo dobro vpliva na človeka. Zapisovanje svojih misli je nekaj, kar lahko odpre pogled, ki ga drugače ne vidimo. Zapisujete lahko tudi dobre stvari, ki so se vam zgodile v dnevu, kar bo poskrbelo, da boste bolj pozitivno usmerjeni.

Pisanje dnevnika bo vaše misli usmerilo k pozitivi. Foto: Shutterstock

Razvajajte svojo kožo

Negujte kožo z osvežilnimi izdelki, maskami za obraz in masažo. To bo poskrbelo za sprostitev, ki se ji ne boste mogli opreti.

Nega kože za prijeten večer Foto: Shutterstock

Meditacija

O meditaciji smo že govorili, ima ogromno pozitivnih učinkov na naše telo in um, zato je priporočljivo, da jo izvaja vsak. Z njeno pomočjo boste izklopili možgane, za trenutek pozabili na težave in se posvetili le sebi.

Vključite meditacijo v svojo vsakdanjo rutino. Foto: Shutterstock

Domača opravila, ki ste jih prelagali, storite danes

Verjetno je veliko tistih, ki imate že iz prejšnjega tedna ali celo meseca na seznamu vsaj eno hišno opravilo. Deževni dan je odličen, da ga opravite in dodate še eno kljukico na svojem seznamu.

Obkljukajte še eno hišno opravilo. Foto: Shutterstock

Peka vaše najljubše sladice lahko pripomore k boljšemu počutju

Kuhanje in peka je nekaj, kar osrečuje marsikoga, zato je to eden izmed nasvetov, ki bodo pomagali pregnati slabo voljo zaradi dežja. Odpravite se v trgovino, kupite sestavine in ustvarite svojo najljubšo jed.

Peka slaščic v deževnih dneh Foto: Shutterstock

Ob okusni hrani si oglejte film

Ob peki izberite še svoj najljubši film, ki si ga boste ogledali pod toplo odejo, s skodelico čaja in pripravljeno jedjo, ki bo poskrbela za piko na i.

Film v družbi najbližjih Foto: Shutterstock

