Nasveti za obnovo kože in las po poletnih užitkih

Poletje se bliža h koncu in že je moč občutiti hladnejša jutra in noči, ki napovedujejo prihod jeseni. Poleti smo bili bolj ali manj izpostavljeni vročim sončnim žarkom, slani ali klorirani vodi ter toplemu morskemu vetru. Vse to je pustilo pečat na naši koži in laseh. Zdaj je čas, da jim povrnemo sijaj.

Sončne pege

Foto: Shutterstock

Koža je poleti najbolj izpostavljena. Prekomerno nastavljanje sončnim žarkom pa lahko sčasoma na koži pusti pigmente madeže, kot so sončne pege, najhitreje jih opazimo na obrazu in rokah. Tiste, ki so svetlejše, je mogoče odstraniti z nežnim pilingom, ki pomaga pri hitrejši obnovi sončnih celic in povrne enakomerno polt.

Če pa so ti madeži temnejši, poiščite izdelke za nego kožo, ki vsebujejo hidrokinon, kojično kislino in vitamin C. Tudi hidroksi kisline in retinol lahko pripomorejo k razbarvanju madežev in pospešijo obnovo kožnih celic

A vendar ne pozabite, da je preprečevanje boljše od "popravljanja". Vsakodnevna uporaba zaščitne kreme s faktorjem bo kožo ohranjala zdravo in ščitila pred UV-žarki skozi vse letne čase.

Kožo izdatno navlažite

Foto: Getty Images

Sonce, veter in morska sol kožo izsušijo in ji odvzamejo sijaj. Zato po koncu poletja poskrbite za intenzivnejšo negovalno kremo, ki bo kožo izdatno navlažila, da bo spet čvrsta in sijoča.

Zbledela barva las

Foto: Shutterstock

Tudi na laseh poletje pusti svoj pečat. Zlasti na barvanih laseh boste opazili izgubo sijaja in zbleditev barve. Slana morska voda, ki je bila morda vaš zvesti spremljevalec, ni vedno tako prijazna, kot se zdi. Kristali soli se usedajo na lase kot nežni spomini na plaži, klorirana voda prav tako škoduje lasem. Po vsakem skoku v morje ali bazen je zato priporočljivo lasem privoščiti osvežitev z nežnim izpiranjem. Za piko na i pa jim od časa do časa privoščite tudi negovalno masko.

Odstranite suhe konice las

Foto: Thinkstock

Po koncu poletja je idealen čas tudi za obisk frizerja, ki bo odstranil suhe in stanjšane konice, ter v primeru, da se barvate, obnovil vašo barvo las. Konica privoščite tudi obnovitveni serum, ki lase izdatno nahrani.

Če je le možno, ne uporabljajte sušilca in likalnika za lase, pač pa jih posušite kar na zraku. Lasje se bodo tako spočili od poletnih naporov in se hitreje obnovili.