Kako se pozimi spopadamo z vlago?

Ko temperature padejo, se pogosto pojavi še en zimski neprijatelj – vlaga v zraku, ki lahko povzroči vrsto težav v vašem domu, od neprijetnega počutja do nastanka plesni. Ali tudi vi pozimi opažate vlago na oknih in hladnih zidovih? Aira ECO Plus je prava rešitev za vzdrževanje prijetnega in zdravega doma brez zimske vlage – zdaj tudi s 30-odstotno povrnitvijo investicije iz Eko sklada.

Foto: AIRABELA D.O.O.

Zakaj vlaga pozimi postane težava in kako Aira ECO Plus pomaga?

Ko so okna zaprta, se zrak v prostoru slabša. Kuhanje, prhanje in preprosto že samo bivanje povzročajo, da vlaga ostaja ujeta v prostorih, kar vodi do nabiranja kondenzacije na oknih in potencialno nastajanja plesni. Aira ECO Plus preprečuje kopičenje vlage, saj omogoča stalen dotok svežega zraka brez izgube toplote. Tako ostanejo vaši prostori sveži in zdravi, ne da bi morali žrtvovati toploto doma, kot bi jo sicer ob odpiranju oken​​.

Aira ECO Plus – zanesljiv partner v boju proti vlagi

S pomočjo napredne tehnologije rekuperacije zraka Aira ECO Plus vzdržuje optimalno ravnovesje med svežim zrakom in prijetno toploto v prostoru. S kar 97-odstotno učinkovitostjo toplotne izmenjave ohranja toploto v vašem domu tudi med prezračevanjem, hkrati pa aktivno znižuje raven vlage, kar preprečuje razvoj plesni. In kar je najboljše – naprava deluje samostojno, tako da lahko pozabite na ročno prezračevanje in s tem povezano izgubo toplote​​.

Foto: AIRABELA D.O.O.

Zakaj vaš dom potrebuje Aira ECO Plus?

1. Napredna filtracija zraka in neslišno delovanje

Vgrajena filtra G3 in F7 omogočata, da Aira ECO Plus zadrži kar 99 odstotkov prahu, alergenov in drugih delcev v zraku. To ne pomeni samo svežega zraka, ampak tudi bolj zdravo okolje za vso družino, še posebej za posameznike, nagnjene k alergijam. Varčen in tih motor EC poskrbi, da naprava deluje brezhibno in tiho.

2. Svež zrak brez izgube toplote

Zahvaljujoč naprednemu sistemu rekuperacije se ob izmenjavi zraka toplota ohrani, kar pomeni manjše stroške za ogrevanje in večje udobje.

3. Učinkovita preventiva pred vlago in plesnijo

Naprava s pomočjo vgrajenega tipala vlažnosti neprestano odvaja odvečno vlago, kar zmanjša možnost za kondenzacijo in preprečuje razvoj plesni, ki škodi zdravju in notranji opremi. Vaši prostori ostanejo suhi, čisti in sveži – brez skrbi glede nastanka plesni.

4. Preprosta montaža in upravljanje

Aira ECO Plus omogoča hitro in preprosto montažo, vključno z možnostjo izbire dveh različnih zunanjih pokrovov, ki sta prilagodljiva različnim tipom sten. Uporabniku prijazna mobilna aplikacija omogoča popoln nadzor – nastavite lahko urnike, scenarije in združujete naprave v skupine, kar omogoča popolno prilagajanje vašemu življenjskemu slogu.

Ostanite brez skrbi glede plesni in visokih stroškov ogrevanja

S stalnim prezračevanjem, ki ga omogoča Aira ECO Plus, se vlaga enakomerno odvaja iz prostora, preprečuje se kopičenje kondenza in s tem pogoji za razvoj plesni. Vaš dom ostane svež, suh in prijetno topel, brez neprijetnih posledic zimske vlage.

Prihranite energijo, ostanite brez skrbi – z Aira ECO Plus

Aira ECO Plus je v hladnejšem času vaša najboljša izbira za zagotavljanje zdravega in udobnega bivalnega okolja. Z vrhunskimi lastnostmi, kot sta napredna filtracija in visoka energetska učinkovitost, je ta naprava prva izbira za vse, ki želijo uživati v svežem in toplem domu brez skrbi glede vlage.

Svojo prezračevalno napravo si lahko zagotovite pri podjetju Airabela, ki ga najdete na Šmartinski cesti 58a v Ljubljani, za svetovanje in morebitna vprašanja pa so na voljo tudi na airabela.si, info@airabela.si ter na 080 88 50. Vstopite v hladnejši del leta dobro pripravljeni.

Naročnik oglasnega sporočila je AIRABELA D.O.O.