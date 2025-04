Kako deluje toplotna črpalka za sanitarno vodo?

Toplotna črpalka za sanitarno vodo je naprava, ki izkorišča toplotno energijo iz različnih virov zraka za segrevanje vode. Ta zrak je lahko notranji, zunanji ali odpadni, kar pomeni, da lahko izkorišča tudi toploto, ki nastane pri drugi napravi. Kljub temu pa sama temperatura zraka pogosto ni dovolj visoka za segrevanje vode do želene ravni, zato v toplotni črpalki poteka proces, ki poveča temperaturo tega zraka.

Foto: WEB CENTER D.O.O.

Če želimo razumeti delovanje naprave, moramo pogledati njeno strukturo, ki vključuje več ključnih komponent: uparjalnik, kompresor, kondenzatorje ter rezervoarje za toplo vodo.

Toplotna črpalka za sanitarno vodo v primerjavi s »klasično« toplotno črpalko (za ogrevanje hiše)?

Toplotna črpalka za sanitarno vodo deluje nekoliko drugače od tiste za ogrevanje prostorov. Glavna razlika je v tem, da toplotna črpalka za sanitarno vodo potrebuje višje temperature, saj gre za segrevanje vode do višjih temperatur, medtem ko ogrevanje prostorov običajno zahteva nižje temperature.

To pomeni, da črpalka za sanitarno vodo vključuje posebne komponente, ki so prilagojene za dosego višjih temperatur, potrebnih za varno uporabo pitne vode.

Do katere temperature toplotna črpalka za sanitarno vodo segreje vodo?

Sanitarna toplotna črpalka običajno segreje vodo do 65 °C, vendar so na voljo tudi različne različice, ki segrejejo vodo na nižje temperature, med 45 °C in 55 °C.

Nižje temperature so v nekaterih primerih koristne zaradi varčevanja z energijo, vendar pa to prinaša tveganje za razvoj bakterij, kot je legionela. Zato imajo mnoge naprave vgrajen sistem, ki občasno segreje vodo na 60 °C, da ubije patogene in zagotovi varno pitno vodo.

Koliko stane toplotna črpalka za sanitarno vodo?

Cena toplotnih črpalk za sanitarno vodo je odvisna od modela in opreme, ki jo naprava vključuje. Nekateri modeli imajo dodatke, kot so fotovoltaični priključki ali dodatni izmenjevalniki toplote, ki povečajo ceno. Cena je torej zelo odvisna od dodatnih funkcionalnosti in zmogljivosti naprave.

Struktura in delovanje toplotne črpalke za toplo vodo

Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode je sestavljena iz več ključnih komponent. Uparjalnik, kjer hladilno sredstvo absorbira toploto iz okolja, kompresor, ki segreje paro, kondenzator, ki prenaša toploto na vodo, ter hranilnik za toplo vodo, kjer se ogreta voda shrani. Pri nekaterih modelih je vgrajen tudi solarni toplotni izmenjevalnik, ki omogoči integracijo solarnih kolektorjev, kar omogoči izkoriščanje sončne energije.

Ko toplotna črpalka za sanitarno vodo deluje, začne z absorpcijo toplote iz recirkulacijskega zraka ali zunanjega zraka. V uparjalniku se hladilno sredstvo segreje, nato pa para preide v kompresor, kjer se stisne, kar povzroči zvišanje temperature. Ta vroča para nato prenaša toploto na vodo v kondenzatorju, kar povzroči segrevanje vode.

Delovanje z recirkulacijo in odvedenim zrakom

Toplotne črpalke za pripravo tople sanitarne vode lahko delujejo na različne načine. Ena od možnosti je delovanje z recirkulacijo zraka, pri čemer se uporablja zrak iz notranjosti prostora, kot je klet. V zimskih mesecih ta zrak ohranja stalno temperaturo, kar omogoča učinkovito delovanje črpalke.

Druga možnost pa je ogrevanje z odvedenim zrakom. Zrak iz več prostorov hiše, ki se običajno odvede, se uporabi kot vir toplote. Takšno ogrevanje omogoča tudi dobro prezračevanje in povečuje učinkovitost ogrevanja sanitarne vode. V tem primeru se toplotna črpalka poveže z obstoječim sistemom za distribucijo zraka.

Priprava na uporabo sončne energije

Toplotne črpalke za pripravo tople vode so zasnovane tako, da podpirajo integracijo s sončnimi sistemi. V sistemu z dvojnim načinom delovanja se solarni krog vključuje ali izključuje na podlagi temperaturne razlike, kar omogoča optimalno izkoriščanje brezplačne sončne energije.

To zagotavlja boljšo energetsko učinkovitost, saj črpalka ne ogreva vode, ko je na voljo dovolj sončne energije. Poleg tega toplotna črpalka omogoča optimalno izkoriščanje električne energije, ki jo sama proizvede iz fotovoltaičnega sistema.

Prednosti toplotnih črpalk za ogrevanje vode

Če toplotna črpalka zagotavlja samo toplo vodo za gospodinjstvo, ponuja številne prednosti za lastnike sistema. Ena izmed ključnih prednosti so nizki začetni in obratovalni stroški. Ni potrebe po razvijanju dodatnega vira toplote, saj je vir energije že prisoten in brezplačen.

Poleg tega toplotna črpalka za sanitarno vodo ne oddaja emisij, zato ni potrebna uporaba dimnika. V kombinaciji s solarnim sistemom ali sistemom za distribucijo zraka deluje izjemno učinkovito. Namestitev toplotne črpalke za ogrevanje sanitarne vode je hitra in preprosta, brez potrebe po plinskem priključku ali rezervoarju za olje.

Ker toplotna črpalka ne uporablja fosilnih goriv, lastniki sistema dolgoročno prispevajo k varovanju okolja in prihranijo pri stroških. Če je toplotna črpalka nameščena v kletnem prostoru, ta prostor razvlaži, kar zmanjšuje tveganje za nastanek plesni in ščiti zidove pred vlago.

Namestitev in uporaba

Toplotne črpalke za pripravo tople sanitarne vode so primerne za gospodinjstva, kjer je potreba po topli vodi velika. Namestitev je enostavna in hitra, z minimalnimi potrebami za podporne sisteme. Zaradi njihove visoke učinkovitosti in nizkih stroškov so odlična izbira za dolgoročno energetsko varčnost.

Poraba električne energije toplotnih črpalk za sanitarno vodo

Poraba energije toplotne črpalke za sanitarno vodo je odvisna od več dejavnikov, vključno s količino in temperaturo porabljene vode. Če gospodinjstvo porabi več tople vode, bo potrebna večja količina energije. Pomemben dejavnik je tudi letni faktor učinkovitosti, ki prikazuje razmerje med proizvedeno toploto in porabljeno električno energijo.

Foto: WEB CENTER D.O.O.

Višji kot je faktor, večja je učinkovitost naprave. Temperaturna razlika med zrakom in vodo prav tako vpliva na porabo energije.

Komu priporočamo uporabo toplotne črpalke za sanitarno vodo?

Toplotna črpalka za sanitarno vodo je primerna za tiste, ki imajo prostor, ki izpolnjuje specifične pogoje za delovanje naprave. Prostor mora biti brez zmrzali in imeti temperaturo nad 10 °C vse leto. Prav tako je pomembno, da je mogoče izvesti odvod kondenzata in da podlaga prenese težo naprave (približno 500 kg).

Prostora naj bi bilo vsaj 10 do 12 m², okoli naprave pa mora biti dovolj prostora za učinkovito delovanje. Za vgradnjo toplotne črpalke potrebujete le vtičnico in centralno cev za toplo in hladno vodo, kar omogoča enostavno naknadno namestitev.

Zakaj je pomembno redno vzdrževanje toplotne črpalke za sanitarno vodo?

Redno vzdrževanje in pregledovanje toplotnih črpalk je ključnega pomena za njihovo učinkovito delovanje in preprečevanje napak. To vključuje redne servise, ki zagotavljajo, da naprava deluje brez nepričakovanih okvar.

Čeprav se toplotna črpalka na začetku zdi velik investicijski strošek, je dolgoročno lahko ekonomsko ugodna, še posebej, če nadomesti stare ogrevalne sisteme, kot so ogrevanje na olje ali plin, ali če se uporablja v kombinaciji s fotovoltaičnim sistemom.

