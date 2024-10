Kaj slovenska gospodinjstva čaka z oktobrom?

1. oktobra je prišel nov sistem obračunavanja omrežnine za električno energijo. Nov sistem naj bi se po prvotnih načrtih začel uporabljati 1. januarja 2024, nato so ga sprva prestavili na 1. marec, pozneje na 1. julij, junija letos pa na 1. oktober. O tej trenutno zelo aktualni temi smo se pogovarjali s predstavnikom podjetja EPEU d.o.o. Luko Amonom ter Denisom Beničem, direktorjem podjetja G-Energy Systems d.o.o. Prednostno predvsem o tem, zakaj in kako bo tudi za nove uporabnike v prihodnje sončna elektrarna ugodna rešitev – posebej z vzpostavljenim sistemom sončne elektrarne, baterije in "menedžmentom" v ozadju, ter o tem, kako uloviti razliko negativnih cen in se izogniti velikim skokom.

Foto: EPEU

Sistem obračunavanja porabe električne energije je do zdaj temeljil na količini ustvarjene in oddane energije ter na porabi iz omrežja. Obračun sledi ob koncu leta in lastniki sončnih elektrarn za porabljeno električno energijo praviloma niso dolžni plačati nič, saj so jo v obdobjih, ko je bilo sonca več, proizvedli dovolj, da so pokrili svoje potrebe po električni energiji tudi v manj sončnem delu leta.

Obračunavanje bo različno v višji in nižji sezoni

Po 1. oktobru bo obračunavanje različno v višji (od začetka novembra do konca februarja) in nižji sezoni. Predvidenih je več blokov, v katerih se bodo tarifne postavke omrežnine za obračunsko moč in energijo razlikovale glede na obremenitev omrežja – ko bo omrežje najbolj obremenjeno, bodo cene najvišje, ko bo najmanj obremenjeno, pa najnižje. Po novem se bo tudi razločevalo med dogovorjeno in preseženo obračunsko močjo. Zadnja, ki bo predstavljala prekoračitev dogovorjene moči, se bo dodatno zaračunavala, a dodatnega zaračunavanja prekoračitve v prvih dveh letih po uveljavitvi še ne bo, saj je določeno prehodno obdobje. Obračunsko moč za vsakega odjemalca bo distributer določil na podlagi odjemalčeve uporabe omrežja v preteklem obdobju.

Gledano v celoti so cilji nove uredbe med drugim pravična porazdelitev stroškov, spodbujanje večje porabe v obdobjih, ko je obremenitev omrežja manjša, digitalizacija in razvoj novih storitev.

Kaj nov sistem prinaša povprečnemu slovenskemu gospodinjstvu?

Kaj to pomeni v praksi? Kako bo videti metoda, po kateri bomo odslej plačevali omrežnino, ki sicer predstavlja približno tretjino cene na položnici za elektriko? Pet časovnih blokov, dve sezoni. Krajša in dražja zimska ter daljša in cenejša poletna. Dražji bodo delovniki, cenejši prazniki in vikendi. Najdražji bo časovni blok 1, ki se bo pojavil samo pozimi, najcenejši pa 5, ki bo samo poleti.

EPEU d.o.o. razvilo v sodelovanju s podjetjem Da, nov sistem obračuna omrežnine je zagotovo drugačen, a verjamemo, da hitro ne bo več takšne zmede, kot se morebiti ustvarja vtis v javnosti. Tako menita tudi sogovornika, ki verjameta, da bodo sončne elektrarne še naprej ustvarjale prihranek tudi zaradi sistemov, kot jih je podjetjerazvilo v sodelovanju s podjetjem G-Energy Systems d.o.o

Foto: EPEU

Kako se izogniti negativnim trendom?

S tem, ko je na trgu vedno več sončnih elektrarn, so cene na trgu energije zelo dinamične. Ko je v Nemčiji na primer veliko sonca, je cena negativna in nastajajo določeni negativni trendi. "Zato smo razvili rešitev, ki deluje kot zelo inteligenten vmesnik med porabo ter ceno energije in med njima regulira. Ta rešitev v trenutku, ko je pri gospodinjskih uporabnikih cena na trgu energije negativna, preprosto izklopi prodajo energije oziroma dobavo energije ali pa jo preusmeri v baterijski sistem – odvisno od sistema, ki ga uporabnik ima. "Ko so cene energije na trgu visoke, naš sistem uporabnike opozori na to, hkrati pa, če imajo vklopljeno avtomatizacijo, samodejno prilagodi delovanje naprav z visoko porabo energije in s tem pomaga znižati stroške," pojasni Denis Benič.”

SPARK – avtonomno upravljanje energije za zeleno prihodnost Sistem za upravljanje energije omogoča nadzor nad porabo energije in njeno optimizacijo v vašem domu ali podjetju. Uporabniki ga potrebujejo, ker pomaga zmanjšati stroške energije in izboljšati učinkovitost naprav ter prispeva k trajnostnemu ravnanju z viri. V času naraščajočih cen energije in večje okoljske ozaveščenosti je tak sistem ključnega pomena. Spark omogoča napredno upravljanje energije s pomočjo umetne inteligence. Jedro pametnih števcev in sistemov Spark je procesor Spark, ki je povezan z mrežo naprav za učinkovito optimizacijo porabe energije. Spark se samodejno poveže z energetskimi porabniki, kot so sončne elektrarne, EV-polnilnice, toplotne črpalke in druge naprave, ter optimizira njihovo porabo energije. Ključne prednosti sistema Spark EMS: Prihranki z optimizacijo porabe v realnem času: Spark z uporabo umetne inteligence v realnem času optimizira porabo energije, kar vodi do nižjih stroškov. Sistem spremlja tržne cene energije in vzorce porabe, kar omogoča zmanjšanje stroškov z uporabo energije v obdobjih nižjih tarif.

Spark z uporabo umetne inteligence v realnem času optimizira porabo energije, kar vodi do nižjih stroškov. Sistem spremlja tržne cene energije in vzorce porabe, kar omogoča zmanjšanje stroškov z uporabo energije v obdobjih nižjih tarif. Učinkovito upravljanje porabe EV in drugih naprav: Spark samodejno uravnoteži porabo energije med napravami, kot so električna vozila in toplotne črpalke, s čimer zagotavlja, da delujejo znotraj varnih omejitev domačega električnega omrežja, brez preobremenitev.

Spark samodejno uravnoteži porabo energije med napravami, kot so električna vozila in toplotne črpalke, s čimer zagotavlja, da delujejo znotraj varnih omejitev domačega električnega omrežja, brez preobremenitev. Pametno upravljanje energije glede na vremenske razmere in tržne cene: Če imate baterijski sistem, Spark nadzira in prilagaja pretok energije med napravami in baterijo na podlagi vremenskih napovedi in tržnih cen. Samodejno določi, kdaj je najboljši čas za polnjenje ali praznjenje baterije, da doseže maksimalno učinkovitost in minimalne stroške.

Če imate baterijski sistem, Spark nadzira in prilagaja pretok energije med napravami in baterijo na podlagi vremenskih napovedi in tržnih cen. Samodejno določi, kdaj je najboljši čas za polnjenje ali praznjenje baterije, da doseže maksimalno učinkovitost in minimalne stroške. Optimizacija uporabe sončne energije in shranjevanja: Spark daje prednost uporabi sončne energije in jo shranjuje v baterijah za kasnejšo uporabo, s čimer zmanjša odvisnost od omrežne elektrike. S tem ne samo znižuje stroške, temveč tudi izboljša energetsko neodvisnost.

Spark daje prednost uporabi sončne energije in jo shranjuje v baterijah za kasnejšo uporabo, s čimer zmanjša odvisnost od omrežne elektrike. S tem ne samo znižuje stroške, temveč tudi izboljša energetsko neodvisnost. Zmanjševanje konic in obremenitev omrežja: Spark z naprednimi algoritmi uravnava porabo energije tako, da zmanjša obremenitve v času konic. To pomeni manjšo obremenitev omrežja in nižje stroške za uporabnika, kar je še posebej pomembno za podjetja in industrijo.

Cenovno dosegljiv sistem za poslovno in domačo rabo

Zakaj sta EPEU d.o.o. in podjetje G-Energy Systems d.o.o sploh začela sodelovati? "EPEU ima izjemno število domačih in poslovnih uporabnikov. Hitro se je izkazalo, da je na trgu potreba po zanimivem sistemu menedžmenta za upravljanje energije, ki bo dovolj splošen za poslovno in domačo rabo, obenem pa tudi cenovno dosegljiv in ugoden. Tukaj smo našli rešitev. Razvili smo odprt sistem, ki deluje z različnimi napravami, tako evropskih kot azijskih proizvajalcev. Uporabnikom ponuja preprosto in pregledno uporabniško izkušnjo, osredotočeno na prihranke, obenem pa omogoča jasen vpogled v upravljanje virov energije in porabnikov," pojasni Denis Benič.”

Foto: EPEU

Fleksibilnost in upravljavska moč uporabniku

"Naša rešitev daje uporabniku fleksibilnost in izjemno upravljavsko moč na način, da optimizira porabo in seveda stroškovni del nakupa sončne elektrarne. Sistem deluje tako, da poveže vse porabnike, z njimi komunicira in jih regulira s pomočjo umetne inteligence, ki se konstantno uči delovanja in porabe dotičnega uporabnika – vse z namenom, da se uporabniku investicija čim prej povrne."

"Sistem se nenehno uči vzorcev uporabe, naj gre za toplotne črpalke, polnjenje električnih avtomobilov ali druge naprave, ter pri tem optimizira delovanje glede na ceno energije in razpoložljive vire," dodaja.

Preudarnost glede na časovne bloke

Po novem bo torej pomembno, ob kateri uri določene produkte uporabljaš, ob kateri uri proizvajaš in tako naprej. Do danes nismo vedeli, kaj pomeni določen blok. Glede na različne cene v določenih urah bo ta sistem eden izmed ključnih dejavnikov, ki bo opozarjal uporabnike, kako ravnati. Zdaj smo imeli eno tarifo, do danes je uporabnik plačal končni račun, pri tem pa ni imel podrobnega pregleda.

Foto: EPEU "Z novim sistemom pridobiš transparenten vpogled v ceno energije, na primer, koliko te v določenem trenutku stane en vat. Ta sistem je koristen ne le za nove uporabnike, ampak tudi za uporabnike po sistemu 'netmetering', kjer bodo lahko bolje upravljali svoje stroške in presežno energijo glede na urne tarife. Do danes tega nismo imeli," pojasnjuje direktor podjetja G-Energy Systems d.o.o.

"Glede tega vedno rad uporabim avtomobilistično primerjavo, kjer imaš pri električnih avtomobilih za razliko od drugih dejanski pregled nad tem, koliko ti vzamejo veter, hrib, gneča na cesti," z zanimivo primerjavo postreže Luka Amon.

Verjameta, da podobne sistem čaka lepa prihodnost. "Tak način delovanja zagotovo je prihodnost, saj se bodo v prihodnje gospodinjstva vse bolj povezovala v neke manjše skupine, virtualne elektrarne in podobno. Potrebni bodo sistemi, ki bodo lahko komunicirali med sabo in predvsem pazili na to, da bodo razbremenili omrežje in pazili tudi na denarnico končnega uporabnika. Take rešitve bodo v prihodnosti nujne tudi zato, ker bo prihodnost zagotovo vedno bolj zaznamovala e-mobilnost," meni Luka Amon.

Ne le za gospodinjstva, temveč tudi za industrijo

Po podobnem principu kot za zasebne uporabnike in gospodinjstva rešitev deluje tudi za industrijo. "Princip je popolnoma enak, smo pa na obeh področjih povsem na začetku. V industriji morajo po mojem mnenju zagotovo razmisliti o tem sistemu, saj jim lahko znatno zniža mesečne stroške energije – bodisi z baterijskimi zalogovniki bodisi s kombinacijo sončne elektrarne in zalogovnika. To je še posebej pomembno zaradi različnih režimov delovanja, zamikov pri zagonu strojev in polnjenja avtomobilov. Brez takšnega sistema ne bo mogoče doseči želenih prihrankov, kot če bi samo kupili sončno elektrarno ali baterijski zalogovnik," pojasnjuje Denis Benič.

"Uporabniki bodo nov princip hitro usvojili"

Verjameta, da se bodo uporabniki o novem načinu delovanja zagotovo hitro podučili. "Menim, da bomo doživeli izjemno rast ozaveščenosti uporabnikov na tem področju. Bili smo v obdobju netmeringa, zdaj pa prihajamo v obdobje, ko bo treba vse skupaj malce optimizirati. V vsakem primeru pa se bo naložba v sončno elektrarno še vedno izplačala. Menim, da bodo nov princip delovanja uporabniki hitro usvojili, saj gre za izredno pozitivno zadevo v luči zelene energije, v kontekstu prihrankov, poenostavitvi smotrnosti investicije v sončno elektrarno ali eventuelno v nakup električnega avtomobila. Naša rešitev zelo jasno, hitro in transparentno pokaže smiselnost določene rabe in potencialnih bodočih investicij na tem področju," sklene Denis Benič.

Pohitite z montažo do konca letošnjega leta Če ste soglasje vložili do konca lanskega leta in sončno elektrarno postavite do konca leta 2024, za vas veljajo enake ugodnosti kot za sedanje lastnike sončnih elektrarn. Tako boste izkoristili vse prednosti preteklega sistema poračunavanja, ki omogoča, da se proizvedena in porabljena energija na letni ravni izravnavata. A pohitite – kot opozarja Luka Amon, tehnični direktor v podjetju EPEU, montaža sončne elektrarne v povprečju traja od tri do štiri tedne. "Letos smo tako obdelali že okoli 400 soglasij. Tisti, ki so pridobili soglasje do konca lanskega leta in roka za montažo do konca letošnjega leta ne bodo ujeli, bodo morali na nov sistem obračunavanja," pojasni Luka Amon.