Hitra prenova kopalnice

V kopalnici vsakega doma je zagotovo ključnega pomena izpolnitev več zahtev. Ne le, da mora ustrezati estetsko in se skladati z oblikovalskimi preferencami, predvsem je pomembno, da je funkcionalna in izpolnjuje visoke standarde higiene. Izbor pravih materialov je tako ključnega pomena za dosego teh ciljev. Pri prenovi obstoječe kopalnice ali pri gradnji novega prostora lahko Mapei ponudi celovito paleto visokokakovostnih izdelkov, ki zagotavljajo uspešno izvedbo projektov.

Pri načrtovanju kopalniških projektov je čas pogosto ključnega pomena. Uporabniki si želijo, da bi bila njihova kopalnica čim prej uporabna. V tem pogledu so izdelki Mapei posebej zasnovani, da omogočajo hitro napredovanje del. S svojo sposobnostjo hitrega sušenja bistveno zmanjšujejo čas, potreben za sušenje, in tako omogočajo hitro nadaljevanje gradbenih dejavnosti. To pa pomeni, da lahko uporabniki že v relativno kratkem časovnem obdobju uporabljajo svojo novo kopalnico.

Sposobnost izdelkov Mapei, da omogočajo hitro sušenje in uporabo prenovljene kopalnice v zgolj 48 urah, pomeni pomemben korak naprej v gradbeni industriji. Poleg zagotavljanja visoke kakovosti materialov ta inovativni pristop omogoča tudi večjo učinkovitost in zadovoljstvo končnih uporabnikov.

Kako pripravimo podlago?

Za izravnavo neravnin priporočamo uporabo hitro trdeče cementne malte PLANITOP FAST 330, ki je ojačana z vlakni. Uporabljamo jo pred izvedbo tesnilnega sistema za izravnavo tako stenskih kot talnih podlag, ki morajo biti ustrezno pripravljene in čiste. To vključuje podlage, kot so betonske plošče, estrihi na osnovi cementa, obstoječe talne obloge iz keramičnih ploščic in podobno. Debelina nanosa lahko variira med tremi in 30 milimetri. Nadgradnja s tesnilnim sistemom je mogoča že po 24 urah.

Kako zagotovimo vodotesnost ter kdaj začnemo lepiti oblogo?

Za zaščito pred vodo uporabimo hitro sušeči dvokomponentni izdelek MAPELASTIC TURBO ali za uporabo pripravljen MAPELASTIC AQUADEFENCE. Potrebna sta dva nanosa, drugi sloj se lahko nanaša že po eni uri. V prvi sloj izdelka za tesnjenje na stike tal s steno in stike sten vgradimo še tesnilni trak MAPEBAND EASY in odtočne elemente DRAIN VERTICAL. Zaključne obloge lahko lepimo že po štirih urah (pri 20 ˚C in 50 odstotkih RZV) po nanosu drugega sloja izdelka za tesnjenje. Za hitro nadaljevanje del je potrebna uporaba hitro vezočega lepila, kot sta na primer lepili ELASTORAPID in ADESILEX P9 EXPRESS.

Adesilex P9 Express Foto: Mapei d.o.o.

Kako izbrati fugirno maso in izvesti fugiranje? Kako zatesnimo stike?

Pred fugiranjem je ključno temeljito očistiti površino keramičnih ploščic in fuge. Za zaključno fazo fugiranja priporočamo uporabo visokozmogljivih fugirnih mas ULTRACOLOR PLUS ali KERAPOXY EASY DESIGN.

Foto: Mapei d.o.o.

ULTRACOLOR PLUS je hitro vezoča in sušeča fugirna masa na osnovi specialnega cementa. Odporna je proti vodi, plesni ter ne povzroča izcvetanja. Na voljo je v 41 različnih barvah in je primerna za fugiranje širine stikov od dveh do 20 milimetrov. KERAPOXY EASY DESIGN pa je dvokomponentna epoksidna fugirna masa, primerna za fugiranje v prostorih s posebnimi estetskimi in higienskimi zahtevami. Uporablja se za fugiranje steklenih mozaikov, v bazenih z morsko ali termalno vodo, savnah in tuš kabinah.

Po končanem fugiranju je treba vse stike med tlemi in stenami ter med različnimi materiali okoli sanitarne opreme trajno zatesniti z elastično maso. Za tesnjenje oblog iz keramičnih ploščic priporočamo uporabo silikonske mase MAPESIL AC, ki je na voljo v 41 različnih barvah (enakih kot fugirna masa ULTRACOLOR PLUS) in vsebuje dodatke, ki preprečujejo nastanek plesni.

Foto: Mapei d.o.o.

Foto: Mapei d.o.o.

Za dodatna pojasnila in pomoč smo vam na voljo vsak delavnik med 8. in 16. uro na tel. št. 01/786 50 54 ali elektronskem naslovu tehnika@mapei.si.