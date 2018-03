Gradite, obnavljate ali pa to načrtujete?

Po ključne rešitve na sejem Dom!

Na Gospodarskem razstavišču bo od 13. do 18. marca največji sejem s področja graditeljstva v Sloveniji in sosednjih regijah. Pregled nad ponudbo 590 podjetij iz 33 držav, predstavitev zadnjih novosti in trendov na enem mestu, neposreden stik s proizvajalci ter sejemske ugodnosti razstavljavcev naj privabi tudi vas, da sejem Dom doživite v živo.

Posvetujte se s strokovnjaki!

Na voljo so vam vse dni sejma z brezplačnimi nasveti. Ne veste, kaj vse predvideva nova gradbena zakonodaja? Razmišljate o izolaciji fasade? Nova kritina? Okna, vrata? Je račun za ogrevanje previsok? Imate težave z vlago? Bi nove stopnice? Kaj pa okolica hiše? Vaše dileme, nevšečnosti, težave, ki vas morda pestijo, bodo reševali svetovalci Mreže ENSVET – Eko sklada in Gradbenega inštituta ZRMK.

Podrobnejši program

Oglejte si sejem ceneje v času HAPPY HOUR!

Znižana vstopnica 6 EUR v torek, sredo, četrtek in petek (13. do 16. marec) – od 13. do 16. ure, v soboto (17. marec) – od 17. ure do zaprtja, v nedeljo (18. marec) – od 16. do zaprtja.

Sejemski popusti

Razstavljavci so za obiskovalce pripravili številne sejemske popuste. Z več informacijami o ugodnostih vam bodo postregli razstavljavci sami.

Načrtujte svoj obisk!

Prelistajte katalog že doma in si naredite načrt obiska sejma. Ob nakupu vstopnice prejmete tiskani katalog, ki vam bo služil tudi kot priročnik, hkrati pa v njem najdete seznam razstavljavcev z njihovimi opisi in kontakti.