Bo legendarna ura sredi Ljubljane spet delovala? #foto

Kaj je pa to? No, kaj je to, vas vprašam :D pic.twitter.com/pJK8xBwAdM — Katarina Jenko (@KatarinaJenko) January 31, 2018

Ura na stolpnici je bila zjutraj začasno vključena, na kar kaže fotografija, ki jo je na Twitterju objavila uporabnica.

Iskrina ura bi s ponovnim vklopom tako spet postala del fizičnega in simbolnega prostora Ljubljane, čeprav so lastniki stolpnice naprej trdili, da jo je povozil čas.

Lani so dejali, da popravilo ni mogoče

V družbi Ceeref, ki je približno deset let lastnica stolpnice TR3, so lani zapisali: "Prikazovalniki ure, datuma in temperature na poslovni stavbi TR3 so tehnološko zastareli, rezervnih delov ni in jih tako ni mogoče popraviti."

Dodali so, da starih prikazovalnikov ne morejo nadomestiti z novimi sodobnimi prikazovalniki, "saj nam sodba o svetlobnem onesnaževanju okolja Okrožnega sodišča v Ljubljani iz leta 2010 za podoben prikazovalnik na omenjeni stavbi to preprečuje".

Ta se sicer ne nanaša na prikazovalnik, ki je bil na stavbi že desetletja, temveč na oglaševalski pano, nameščen leta 2007 v velikih dimenzijah in z LED-svetlobo.

Mestni identifikacijski in povezovalni element

Foto: Urban Urbanc/Sportida Ko je Iskrina ura lani dokončno ugasnila, je na spletu nastala pobuda prebivalcev in prebivalk za njeno vrnitev, glede tega pa so nekaj klicev prejeli tudi na ljubljanski občini.

Še do danes je bilo v pogovorih v mestu večkrat mogoče slišati, kako ta ljudem še vedno manjka. Pomenila je namreč točko identifikacije in orientacije ter bila prepoznavni del Ljubljane.

Potem ko je bilo danes zjutraj na ljubljanski stolpnici spet mogoče videti rdeče luči digitalnega prikazovalnika, je zaslon trenutno obrnjen navzgor in ga, kot kaže, popravljajo.

Iz družbe Ceeref so nam v zvezi s tem odgovorili: "Prikazovalniki datuma, ure in temperature na stolpnici TR3 ne delujejo. Drži pa, da se trudimo, da bi njihovo delovanje ponovno vzpostavili."