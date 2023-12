Smučarska sezona je pred vrati. Že veste, kam se boste odpravili? Za vas imamo nekaj predlogov.

Evropa je dom nekaterih najboljših smučišč na svetu. Tudi Slovenci se vse pogosteje na smučanje odpravimo v tujino. Največji navdušenci že takoj ob prvem snegu in z željo, da se smučarska sezona nikoli ne konča. Če pa ste med tistimi, ki še izbirate, kam letos na smučanje v tujino, spodaj preverite nekaj predlogov smučišč, ki so primerna tudi za družine.

Kronplatz, Italija

Kronplatz velja za smučišče, kjer je dobro poskrbljeno za družine. Gondolske žičnice so varne tudi za vožnjo otrok. Ob progah je mogoče opaziti raznolike kotičke, ki so namenjene otrokom, v eni od restavracij boste našli celo ločeno otroško restavracijo.

Smučarske šole ponujajo tečaje smučanja za različne stopnje znanja. Otroški park Kronplatz, ki je namenjen otrokom od 6. do 14. leta, pa jim ponuja priložnost, da izboljšajo svojo smučarsko tehniko s pomočjo elementov, postavljenih na progi.

V Italiji od 1. 1. 2022 veljajo nova pravila, ki v primeru nezgode zahtevajo, da imate sklenjeno zavarovanje civilne odgovornosti do tretje osebe. Če tega nimate, sledi kazen od 100 do 150 evrov in odvzem smučarske vozovnice.

Val Thorens, Francija

Val Thorens je najvišje ležeče in eno najboljših smučišč v Evropi. Na 2.300 metrov nad morjem vas debelina snežne odeje nikoli ne razočara. S smučiščem, ki ponuja kar 600 kilometrov smučarskih prog, imajo obiskovalci Val Thorensa na voljo neskončne možnosti za raziskovanje. Med njimi boste našli tudi proge, primerne za otroke in začetnike. Na svoj račun pa pridejo vsi smučarji, ki so nad povprečjem in bodo najbolj cenili dolge proge, kjer bodo nadgraditi svoje smučarske sposobnosti.

Val Thorens ni le smučišče, temveč prava destinacija za vso družino, kjer boste uživali tako na belih strminah kot v aktivnostih po tem. Središče vasi Val Thorens ponuja pestro izbiro za sprostitev po smučanju – od bazenov in športnih centrov do restavracij in pubov.

Nassfeld, Avstrija

Avanture željne družine bodo prišle na svoj račun tudi v Nassfeldu. Družini prijazno smučišče ponuja tako številne proge, namenjene otrokom in začetnikom, kot tudi tečaje smučanja, ki so namenjeni predvsem zabavi na snegu in kjer bodo lahko spletli nova prijateljstva.

Družinske smučarske počitnice so namenjene skupnemu preživljanju časa. A morda si bosta mama in očka za spremembo želela raziskati tudi zahtevnejša pobočja Sun Ski World brez najmlajših. V ta namen so organizirana raznolika varstva za otroke, kjer bodo otroci vedno v varnih rokah.

Saas-Fee, Švica

Če želite v najboljšem pomenu poskrbeti zase in za družino, izberite smučarsko središče Saas-Fee v Švici. Najstniki bodo navdušeni nad 150 kilometri smučarskih prog različnih stopenj, najmlajši pa bodo lahko uživali v raznolikih notranjih in zunanjih aktivnostih, od smučarskih tečajev do tematskih večerov in otroških programov. Poleg smučanja so na voljo tudi urejene zimske pohodniške poti, proge za tek na smučeh ter različne sankaške proge za vse okuse.

Saas-Fee je priljubljena destinacija tudi zaradi svoje impresivne lepote, obdano je namreč s kar 13 vrhovi, ki presegajo štiri tisoč metrov nadmorske višine.

Ste vedeli, da evropska zdravstvena kartica v tujini ne zadostuje? Evropska kartica ne krije stroškov zdravstvene oskrbe pri zasebnikih.

Prav tako ne krije stroškov prevozov domov.

Ne krije stroškov prevoza zaradi poškodbe na smučišču, kot so helikopter ali reševalne sani.

Stroški se na podlagi evropske kartice povrnejo v višini povprečne cene enake storitve v Sloveniji. Ker je ta strošek v tujini običajno višji, pogosto ni povrnjen v celoti.

Čeprav zavarovanje še danes marsikdo vidi kot nepotreben strošek, je izračun jasen. Če se zgodi nesreča s hujšimi posledicami ali se pojavi bolezen, lahko strošek zavarovanja kaj hitro postane zanemarljiv v primerjavi s finančnim prihrankom za plačilo zdravstvenih storitev. Izkoristite deset odstotkov popusta za sklenitev zavarovanja prek spleta.

Trenutek nepazljivosti lahko vodi do nesreče na smučišču

Smučanje je zabavna aktivnost, vendar prinaša določeno stopnjo tveganja za poškodbe. Čeprav so evropska smučišča dobro urejena in imajo visoke varnostne standarde, lahko le trenutek nepazljivosti vodi do nesreče s hujšimi posledicami. Zlasti ob upoštevanju dejstva, da je smučarska oprema tehnološko vse bolj izpopolnjena in da se pri smučanju dosegajo vedno višje hitrosti, ki je po podatkih inšpektorata za notranje zadeve najpogostejši vzrok za nesreče pri smučanju.

Med najpogostejšimi smučarskimi poškodbami so poškodbe kolen, od zlomov in zvinov do poškodb kolenskih vezi ali raztrganin meniskusa. Pri padcih in trkih so na udaru tudi roke, zato so pogosti tudi zlomi ali poškodbe ramenskih tkiv. Pogosta poškodba je tudi poškodba palca, ki je posledica padca na iztegnjen in odmaknjen palec, medtem ko v rokah držimo palico. Pri tem se palec izpahne in se pretrgajo stranske vezi. Poškodba glave spada med najnevarnejše poškodbe pri smučanju. Skoraj vedno so izključno posledica padca in udarca z glavo ali trka v drevo ali drugega smučarja. Poškodbe glave so resne in po njih je treba takoj poiskati zdravniško pomoč.

Pri deskanju na snegu so pogoste poškodbe zvini gležnja in poškodbe zapestja, ki so posledica padca na iztegnjene roke, ter poškodbe mehkih tkiv v ramenskem obroču.

