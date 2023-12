Nasveti za načrtovanje prazničnega menija

Praznični meni načrtujte vnaprej

Če ste letos gostitelj, je pomembno, da praznični meni začnete pripravljati čim prej. Sestavite ga premišljeno, v mislih pa imejte prioritete povabljencev.

Uspeh v kuhinji zahteva dobro organizacijo. Vse sestavine sesekljajte vnaprej, da boste lahko brez stresa dodajali prave okuse v pravem trenutku. Stres lahko zmanjšate tudi tako, da tiste jedi, pri katerih to gre, skuhate kak dan prej.

Če ste začetnik, pri kuhi natančno sledite receptu, izkušenejši pa si lahko privoščite malo več drznosti in eksperimentiranja.

Foto: Lesnina XXXL

Izbirajte kakovostno posodo

Posoda, lonci in raznovrstni kuhinjski pripomočki med prazničnim časom postanejo prava srčika kuhinje. Ko v njih mešamo sestavine za božične piškote ali pripravljamo omamne omake za božično pojedino, lahko začutimo prazničnost vsakega trenutka.

Vsak strasten ljubitelj kuhanja dobro ve, da je ključnega pomena izbrati pravo posodo za različna živila in različne kuharske tehnike. Lonci, v katerih kuhate, naj bodo iz kakovostnih materialov, ki so primerni za uporabo pri zelo visokih temperaturah.

Svojo kuhinjo opremite s posodo in kuhinjskimi pripomočki, ki vam bodo olajšali pripravo jedi. Ponve, lonci za juhe in omake, pekači, noži in deske za rezanje so le nekateri osnovni kosi, ki jih morate imeti. Postopoma dodajajte bolj specializirano opremo, odvisno od vaših kuharskih izkušenj in veščin.

Foto: Lesnina XXXL

V Lesnini boste našli širok nabor različnih vrst loncev, pekačev, pokrovk in drugih kuhinjskih posod. Vsaka posoda je skrbno izbrana in zasnovana, da ustreza potrebam različnih jedi in kuharskih tehnik. Ne glede na to, ali pripravljate enolončnico, pečete sočen zrezek ali pripravljate slastne sladice, vam Lesnina ponuja posodo, ki bo zadovoljila vaše zahteve. V njihovi ponudbi boste našli tudi posodo finske blagovne znamke Fiskars z več kot 370-letno tradicijo, ki predstavlja simbol skandinavske kakovosti, vrhunskega oblikovanja in trajnostne naravnanosti. Kuhinjski pripomočki in lonci iz nerjavnega jekla se ponašajo z vzdržljivostjo, odpornostjo ter inovativnimi funkcionalnostmi, ki olajšajo kuhanje. Vrhunska kolekcija posod Fiskars je idealna za pogosto vsakodnevno uporabo in enostavno čiščenje v pomivalnem stroju. Fiskars ustvarja izdelke, ki so tako estetsko privlačni kot tudi zmogljivi.

Foto: Lesnina XXXL

Raznoliki kuhinjski pripomočki pohitrijo predpripravo

Pri učinkovitih predpripravah vam delo lahko olajšajo različni kuhinjski pripomočki. Poleg tega pa prispevajo tudi pri ustvarjanju estetskih in vrhunsko pripravljenih jedi. Hitri rezalniki, najrazličnejši strojčki in drugi napredni pripomočki so odlični partnerji tako pri vsakodnevni kuhi kot pri pripravi najbolj slavnostne večerje leta. Pri kuhi omogočajo večjo kreativnost in pomagajo pri ustvarjanju vizualno privlačnih jedi, ki bodo goste pustile brez besed.

Foto: Lesnina XXXL