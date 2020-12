Izberite darilo na Božičkov račun

Vsem se je že zgodilo, da smo prebili ure in ure pred računalnikom, kasneje še v nakupovalnem središču, da bi našli tista prava darila za svoje najdražje, prijatelje ali sodelavca, ki smo ga izžrebali za obdarovanje. Za najbližje povečini vemo, kaj si želijo, prijatelji ali kolegi v službi pa so velikokrat neznanka. Želja vseh nas je namreč videti zadovoljen nasmeh na obrazu pri odpiranju lepo zavitega paketa. Vendar, kaj kupiti, če človeka ne poznamo dobro ali ne vemo, kaj potrebuje?

Če gre za sodelavko ali sodelavca, se poskušajmo spomniti, o čem rad govori med malico ali kratkem odmoru pri kavomatu. Ima kakšen hobi? Recimo, če s prijatelji hodi na jadranje ali rad gre na kakšen pohod, je to že dobro izhodišče. Ni mu treba kupiti jadrnice, a veliko ne bomo zgrešili s kakšno knjigo o pustolovskih jadralcih ali izletih po Sloveniji, če je ljubitelj narave. Brez sramu vprašajmo kakšnega drugega sodelavca za pomoč ali nasvet, če vemo, da sta si bližje.

Predvsem kupujmo uporabne stvari. Najmanj smotrna so namreč darila, ki po zaigranem presenečenju romajo na polico in od tam le še v koš. Ljudje smo si pravzaprav zelo podobni in mnogo stvari uporabljamo vsi. Recimo copate, božično klasiko. Večina ljudi jih v hladnih dneh vzame iz omare, če jih morda jeseni še niso potrebovali. Četudi se zmotimo pri velikosti in barvi ali pa jih obdarovanec že ima, jih lahko še vedno pospravi v omaro k copatom za obiske. Copati, tople nogavice, rokavice, šali so darila, s katerimi boste težko zgrešili.

Da darilne kartice niso primerno darilo, ki ga postavimo pod praznično okrašeno drevo, je že zdavnaj porušen mit. Zakaj bi preživeli veliko časa v trgovini in na koncu nekoliko na silo kupili darilo, če lahko kupimo darilno kartico in si naš obdarovanec sam izbere, kar si želi ali potrebuje.

