Evropska mesta, ki so se uvrstila na lestvico najlepših božičnih sejmov

Božični sejmi predstavljajo doživetje, polno čarobnosti, prazničnih luči in vonjav po božičnih piškotih, kuhanem vinu ter vroči čokoladi. Večina evropskih mest se ob kuncu leta prelevi v pravljično deželo, kjer prebivalci in obiskovalci lahko doživijo čarobnost božičnega časa na edinstven način.

Božični sejem v Salzburgu velja za najstarejšega. Njegovi začetki segajo v leto 1941. Vsako leto ga obiščejo številni turisti iz vsega sveta. Foto: Shutterstock

Ogled enega izmed najlepših božičnih sejmov v Evropi prinaša neponovljive trenutke, a lahko predstavlja tudi potencialna tveganja. Potovanja se hitro lahko končajo z boleznijo v tujini ali drugim neljubim položajem, ki vpliva na zdravje, varnost in nadaljnje načrtovanje. Poleg tega so stroški morebitnega zdravljenja v tujini lahko zelo visoki. Da si zagotovite brezskrbnost in varnost tudi v tujini, pred odhodom ne pozabite skleniti zavarovanja za tujino.

V nadaljevanju preverite pet predlogov za ogled božičnega sejma, ki so se uvrstili na lestvico najlepših v Evropi* in so nedvomno vredni vašega obiska.

Božični sejem pred baziliko svetega Štefana v Budimpešti

Foto: Shutterstock

Že tretjič je bil letos za najlepši sejem v Evropi izbran Božični sejem pred baziliko svetega Štefana v Budimpešti, ki nedvomno velja za enega najbolj impresivnih in dih jemajočih. Praznično vzdušje bo pričaralo čez sto razstavljavcev domače obrti, prava gastronomska dogodivščina, različne prireditve, kot so koncerti in delavnice, ter še veliko drugih presenečenj.

Večina dogajanja je v polnem teku pred božičem, a če boste tam za Novo leto, se ustavite na sejmu in si privoščite juho iz leče – na Madžarskem jo tradicionalno pripravijo za novo leto kot simbol blaginje za prihajajoče leto.

Božični sejem Gdansk

Foto: Shutterstock

Gdansk se uveljavlja kot ena najlepših destinacij v Evropi za božične počitnice, ki ni le priložnost za nakupovanje, temveč tudi za doživljanje praznične romantike. Z barvitimi stojnicami, ročno izdelanimi unikatnimi izdelki, okusnimi lokalnimi dobrotami in bogato kulturno ponudbo je Gdansk v tem času leta resnično pravljično mesto.

Edinstvena kulisa Angelskega mlina s svetimi tremi kralji, angeli in svetniki, ustvarja osupljiv ambient. Obiskovalci lahko uživajo v številnih dejavnostih, kot so vožnja s konjem, vrtenje na vrtiljaku ali pa najdejo mir v svetišču Svete družine.

Božični sejem Riga

Foto: Shutterstock

Poleg tega, da se božični sejem v Rigi uvrša med top pet najlepših sejmov v Evropi, je bil letos proglašen tudi za najlepše osvetljeno božično mesto in za najbolj pristno doživetje božiča v vsej Evropi.

Posebno božično vzdušje Rige je edinstveno in neponovljivo, prav tako mestna arhitektura, kulturno življenje, kulinarika in parki. Mesto v prazničnem času z očarljivo osvetlitvijo spominja na pravo zimsko pravljico. Sprehodite se ob spremljavi glasbe, ki spremlja poti in ustvarite nepozabne spomine. Ljubitelji okusne hrane se boste lahko navduševali nad tradicionalnimi dobrotami. Sejem pa ponuja tudi široko paleto ročno izdelanih latvijskih del, ki so nalašč za božična darila.

Mednarodni božični sejem Essen

Foto: Shutterstock

Ob vonju kuhanega vina, sveže praženih mandljev in ogledu prazničnih lučk, ki obsijejo središče Essna, se odpirajo vrata enega največjih in najlepših božičnih sejmov v Nemčiji.

Sejem, ki že od sredine novembra polni ulice in trge, predstavlja bogastvo različnih izdelkov iz več kot 20 držav. Tu lahko najdete božične okraske iz Izraela, nakit iz baltskih držav ter dobrote iz Italije, Grčije in Francije. Zaradi odlične ponudbe in kakovosti se je Mednarodni božični sejem Essen uvrstil na šesto mesto v Evropi v spletnem glasovanju European Best Christmas Market. Sejem tudi aktivno prispeva k trajnostnemu pristopu, saj so opustili vso plastično posodo za enkratno uporabo.

Advent v Zagrebu

Foto: Shutterstock

Leta 2016 so svetovni popotniki za najboljši božični sejem v Evropi izbrali Zagreb in da bi dokazali, da to ni bilo naključje, je bil Zagreb naslednje leto in leto zatem znova razglašen za najboljši božični sejem. Letos se vrača praznična ponudba, zaradi katere je bila tri leta zapored najboljša v Evropi in zaradi katere se je v Zagreb podalo več sto tisoč turistov.

Vrnitev adventnega Zagreba v vsem svojem sijaju morda najbolj simbolizira vrnitev priljubljenega drsališča na Trgu kralja Tomislava, magnet za najmlajše in odlična točka druženja za starše. Adventni program hrvaške prestolnice slovi po bogatem koncertnem programu, nadvse okusni gastronomiji ter vrsti aktivnosti in prireditev tako za odrasle kot otroke.

