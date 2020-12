Darila v zadnjem hipu, s katerimi bomo razveselili tudi najbolj izbirčne

Res je, pozni smo, a na srečo ne prepozni. Vsem se to dogaja – veliki dan za praznična obdarovanja je dobesedno pred vrati, naši urniki pa postajajo vedno bolj natrpani in še vedno nimamo vseh daril.

Ko prazniki presenetijo

Čeprav smo si že oktobra prigovarjali, da moramo pravočasno začeti izbirati darila za najdražje, nas je spet vse skupaj prehitelo.

Prazniki so lepa priložnost, da vsakomur, ki nam veliko pomeni, izkažemo svojo naklonjenost tudi z darilom. Če imamo dovolj časa, je darilo lahko skrbno izbrano za vsakogar posebej, glede na njegove hobije in tudi pričakovanja. Ni lepšega kot od obdarovanca slišati besede: "Kako si vedel, da si želim točno to!" Lahko si oddahnemo, uspelo nam je razveseliti nekoga, ki je blizu našemu srcu. Tudi to je velik čar prazničnega obdarovanja in prav letos vsi potrebujemo še več takšnih radosti.

Velik, a povsem izvedljiv izziv

Ne glede na to, ali smo malce pozabili, da je decembra že skoraj konec ali pa smo se zavestno odločili, da bomo darila nakupili v zadnjem hipu, imamo rešitev, ki vas bo spravila iz zagate. Lahko se tolažimo, da smo zaradi vseh ukrepov do zdaj malce težje kupovali darila, a pred nami je vseeno velik izziv: obdarovati vse osebe na našem seznamu.

Izziv je vendar povsem obvladljiv, čeprav obiski trgovin niso več tako brezskrbni kot včasih. Udobno zleknjeni na domačem kavču lahko opravimo večino prazničnih nakupov brez napornega tekanja po nakupovalnih središčih.

Res je, vedno lahko podarimo darilno kartico, a to je tako neosebno in klišejsko. Na srečo smo z bogato izbiro izdelkov na spletnem tržišču PIAZZ lahko veliko bolj originalni.

Končno lahko na enem mestu poiščemo vsa darila, ki jih želimo letos podariti. Izkoristite enkratno priložnost do konca leta 2020, saj je dostava izdelkov brezplačna. Na voljo je tudi veliko izdelkov po akcijskih cenah! Preverite božično-novoletno akcijo na PIAZZ.

Darila, ki niso izhod v sili

Naš izbor dokazuje, da tudi darila, kupljena v zadnjem hipu, lahko obdarovancu dajejo občutek, da smo jih izbrali premišljeno, in ne, da smo jih podarili kot "izhod v sili". Ali kupujete darila za svojega partnerja oziroma partnerico, starše, otroka ali prijatelja? Če boste upoštevali nekaj nasvetov, bo vsak, ki bo pod smrečico našel presenečenje s svojim imenom, prepričan, da ste ga izbrali že pred meseci.

Zanjo lahko izberemo tople copate, nogavice ali pulover. Če rada telovadi, bo praktično darilo tudi podloga za vadbo. Za ljubiteljice branja pa je zelo priročen tudi e-bralnik. Če je naša obdarovanka navdušena nad zdravo prehrano in si rada pripravlja naravne sokove, je idealno darilo sokovnik, s katerim bo pripravila slastne napitke iz sadja in zelenjave.

Za obdarovanje moških veljajo posebna pravila. Darilo mora biti predvsem praktično, zato poiščimo nekaj, kar bo z veseljem uporabljal, kot so tablica, pametna ura, pripomoček za kuhanje, če rad kuha, ali brezžične slušalke, ki mu bodo koristile pri delu in prostem času. Če ima ustvarjalno žilico in rad vedno nekaj popravlja, je komplet orodja vedno dobra izbira.

Pri darilih za otroke pa imamo tako veliko izbiro, da se zlahka znajdemo v škripcih, ker ne vemo, kaj bi izbrali. Poskusimo se vživeti v otroško dušo in pomislimo, kaj bi razveselilo naše najmlajše. Je to sestavljanka, družabna igra ali kakšna igrača na daljinsko vodenje, nad katerimi so navdušene tako deklice kot dečki?

Preverite nekaj idej zanjo, zanj in za najmlajše:

Ura že tiktaka

Kljub temu da nas čas že močno priganja, za vsakega obdarovanca posebej premislite, kaj ga veseli in kaj bi tudi vi sami radi dobili, če bi imeli podobne hobije. Poskušajte se spomniti, katera darila so ga do zdaj že razveselila. Najboljša darila, tudi tista v zadnjem hipu, so brezčasna, privlačna in na obdarovanca naredijo vtis.

Ko pa boste darilo zavijali, pa poskušajte upoštevajte njegove estetske standarde, saj je veliko lepše dobiti lično zavito darilo, ki govori o tem, da smo v obdarovanje vložili veliko časa in truda.