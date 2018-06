Za zajezitev virusa HIV je ključno zgodnje testiranje #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje so leta 2017 v Sloveniji prepoznali manjše število novih diagnoz okužbe z virusom HIV v primerjavi s prejšnjimi leti. Do vključno 22. novembra 2017 je bilo na Inštitutu prijavljenih 33 primerov novih diagnoz. Od tega jih je bilo 23 med moškimi, ki imajo spolne odnose z moškimi, kar je najmanj v zadnjih desetih letih, so poročali v oddaji Dan. na Planet TV.

Na problematiko okužbe z virusom HIV je treba opozarjati zelo previdno, saj lahko le pravi način spodbudi družbo k strpnosti in zajezitvi problematike.

Testiranja se poslužujemo tudi Slovenci

S svetovanjem, informiranjem, preventivo in testiranjem za HIV se ukvarjajo v nevladni in neprofitni organizaciji Legebitra.

Mitja Ćosić, strokovni sodelavec Legebitre na področju HIV, je dejal, da je tistih, ki se odločijo za testiranje, vsako leto več. ''Predlanskim smo testirali 800 ljudi, lani že več kot tisoč, letos pa smo že v prvih štirih mesecih testirali 500 ljudi,'' je pojasnil Ćosić in dodal, da se za testiranje odloča vse več Slovencev. Ob tem svetovna zdravstvena organizacija načrtuje, da do leta 2020 pri 90 odstotkih okuženih virus zaradi zdravljenja ne bi bil več zaznaven.

Znaki obolelosti so lahko vidni šele po 10 letih

Postopek testiranja za virus ni zapleten. Oseba mora najprej izpolniti vprašalnik, ki ga potrebuje svetovalec, da lažje izpelje nadaljnji svetovalni pogovor.

Poleg temeljnih informacij vprašalnik vsebuje tudi pretekla testiranja za spolno prenosljive bolezni, razloge za pristop k testiranju, vprašanja o uporabi prepovedanih substanc. Zatem sledi odvzem krvi, rezultati pa so znani v tednu dni.

Z virusom lahko okuženi človek živi dolga leta, saj traja tudi do 10 let, da se pojavijo prvi znaki bolezni. Ravno zaradi tega je veliko večja nevarnost, da virus prenašamo naprej. ''Zelo je pomembno, da se ljudje testirajo, to mora postati del skrbi za lastno zdravje,'' je pojasnil Ćosić.

Smisel življenja je sprejeti to, kar si, in s tem tudi živeti

Za širšo ozaveščanost o virusu se borijo tudi številne dobrodelne organizacije z vsega sveta, ki vsako leto obiščejo Life Ball na Dunaju, ki je eden izmed največjih dobrodelnih mednarodnih dogodkov, ki premika meje v tabuiziranih tematikah.

Gre za festival, ki proslavlja skupnost, življenje in upanje na področju zdravljenja aidsa. Letos so se ga udeležile tudi številne slavne osebnosti, med drugim Charlize Theron, Kelly Osbourne in Conchita Wurst, zadnja je pripravila tudi pevsko točko.