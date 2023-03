Pomladna kolekcija perila, ki jo morate imeti

Medtem, ko vedno bolj pričakujemo in si želimo sonca, je čas, da pozdravimo novosti iz kolekcije Alma Ras , ki so nežne kot pomlad. Omenjena blagovna znamka in podjetje 8. marca praznujeta 25 let uspešnega poslovanja. Zahvaljujoč bogati zgodovini proizvodnje spodnjega perila in spalnih oblačil, nam tudi tokrat prinaša kose visoke estetike in brezhibnega udobja.

Že veste kaj boste podarili svoji dragi za dan žena? Preverite pomladno kolekcijo perila Alma Ras

Novo kolekcijo so navdahnile ženske, ki se želijo vsak dan počutiti posebne, a tisto, kar naredi novo kolekcijo še bolj neustavljivo, so modeli in prefinjena barvna paleta, ki jo lahko zasledimo na svetovni modni sceni.

Novo linijo LINDA sestavljajo spodnjice, spodnje majice, pižame, spalne srajce in kimoni. Pri izdelavi tega spodnjega perila in spalnega programa je bila uporabljena najfinejša viskoza in zelo malo elastina. Edinstvena linija, ki postavlja nove standarde, tako na področju udobja kot stila, bo poskrbela, da se bo vsaka ženska počutila posebno.

Kolekcija LINDA Foto: Alma Ras

Popoln kroj spodnjega perila iz nove linije LINDA, ki je dodatno okrašena z elegantno in nežno čipko, skriva nesporna kakovost, ki prispeva k sprožanju super močne energije, ki daje občutek dodatne samozavesti.

Senzualna pižama osvoji že na prvi dotik. Popolnoma se prilegajo vsem, udoben kroj pa poskrbi za sproščujoč občutek. Čipka, ki se prepleta skozi njih, ponuja tudi sodoben dizajn, ki zagotavlja eleganten stil in občutek nepremagljivosti.

Na prvi pogled tako preprosta, vendar spalno srajco iz nove kolekcije krasi tudi brezčasna čipka, ki spalno srajco dodatno popestri. Ne glede na to, ali imamo radi pižame z dolgimi ali kratkimi nogavicami, ali pa imamo raje spalne srajce, eno je zagotovo in to je prijeten občutek med spanjem.

Lahek kimono LINDA se odlično ujema z vsemi ostalimi novostmi iz te linije. V objemu tega kimona smo lahko od jutra, ko zapustimo toplo posteljo, do večera, ko nam daje občutek sproščenosti in nežne zasanjanosti. Že sam dotik materiala daje poseben občutek zapeljivosti, zato je ta kimono obvezen del vsake garderobe. Celotna kolekcija je na voljo v treh barvah, vijolični, črni in barvi šampanjca.

Celotno linijo najdete v njihovih butikih in na spletu.

Kolekcija MONIKA. Foto: Alma Ras

Alma Ras z linijo MONIKA za mesec april napoveduje presenečenje, ki ga bomo zagotovo sprejele evforično. Gre za novosti, ki bodo v vsaki ženski prebudile občutek glamurja. Dolgo je znano, da sta eleganca in glamur zaželena ob ekskluzivnih priložnostih, pa tudi takrat, ko smo v zasebnosti lastnega doma in se enostavno želimo počutiti kot kraljice.

Ta kolekcija je na voljo v obliki čipkastih spodnjic, top modrčka, elegantne spalne srajce in glamuroznega kimona. Kombinacija trendovskih modelov, zapeljivih a nevpadljivih, okrašenih s čipko z veliko mero elegance in glamurja v sebi, prinaša občutek popolne nepremagljivosti.

Medtem, ko nestrpno čakamo na ekskluzivno linijo MONIKA in mesec april, ko se bo pojavila v butikih in na spletu, vas linija LINDA že čaka v spletni trgovini Alma Ras in v vseh maloprodajnih butikih. Popestrite prihajajoče pomladne dni in izberite čudovite kose za neverjeten občutek udobja, nežnosti in elegance.