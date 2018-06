Pippa Middleton potrdila nosečnost

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dužina Middleton se bo čez nekaj mesecev razveselila novega družinskega člana, saj je Pippa Middleton končno potrdila govorice o svoji nosečnosti. Pri tem je dejala, da se ne sooča z jutranjimi slabostmi kot njena sestra Kate in da se počuti dobro.

Potem ko so se aprila pojavila namigovanja o Pippini nosečnosti, je 34-letna sestra vojvodinje Cambriške, ki je poročena z upravljavcem zavarovalniških skladov Jamesom Matthewsom, končno razkrila, da pričakuje prvega otroka. Za britanski Telegraph je še dodala, da so njen dnevni ritem in obveznosti nespremenjeni.

Želja po porodu je spet obleči ozke kavbojke

Pippa je zaradi nosečnosti morala prilagoditi le svoje športne treninge, te je pred nosečnostjo izvajala do petkrat na teden. ''To je moja prva nosečnost in seveda se mi poraja veliko vprašanj, predvsem o različnih športnih vadbah med nosečnostjo,'' je dejala Pippa, ki velja za veliko navdušenko fitnes vadb.

Kljub temu, da bo morala v prihodnje paziti na svoje športno udejstvovanje, ga ne bo opustila, saj si želi po porodu znova obleči svoja najljubša ozka oblačila.