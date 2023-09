Nekaj nepravilnosti tu in tam … pa kaj?!

Ne sodimo knjige po platnicah in ne proizvoda po embalaži

Tako kot nas s svojimi odzivi in obnašanjem nemalokrat pozitivno presenetijo ljudje okoli nas, nas bodo navdušili tudi artikli z odprto embalažo. Pri spletnem trgovcu Mimovrste=) boste našli artikle v kategorijah, ki segajo od Telefonije prek Bele tehnike do Igrač in otroške opreme ... In vsem je skupno, da vam zagotavljajo priložnost za odličen prihranek! Mimovrste=) vam namreč omogoča nakup artiklov z odprto embalažo z dodatnim popustom. Vsi artikli so stoodstotno funkcionalni, saj so jih skrbno pregledali njihovi zaposleni, zanje velja tudi garancijski rok, naveden pri artiklih. Zakaj se ne bi odločili za nakup brez tveganja? Za artikle velja enak zakonski rok za vračilo brez navedbe razloga kot za originalno zaprte artikle – 14 dni. Zato pustite, da vas prijetno presenetijo.

Foto: Shutterstock

Tri oznake, s pomočjo katerih ne boste kupili mačka v žaklju

Na spletni strani Mimovrste=) so artikli, ki imajo odprto embalažo, jasno označeni. Na voljo so artikli z oznako odprta embalaža, kar pomeni, da je kljub odprti embalaži artikel brezhibno delujoč in popoln. Ima dodatno znižano ceno, v primeru odstopa od pogodbe pa tudi za artikel z oznako Odprta embalaža velja 14-dnevni rok vračila. Artikli z oznako kot novo lahko vsebujejo manjše znake uporabe, ki pa ne vplivajo na njihovo funkcionalnost. Lahko imajo poškodovano ali nadomestno embalažo, tudi pri njih velja naveden garancijski rok. Tretja oznaka pa označuje artikle s poškodovano embalažo. Ti artikli imajo poškodovano, nepopolno ali neoriginalno embalažo, vendar so brezhibno delujoči in imajo dodatno znižano ceno. Kot pri vseh tudi zanje velja naveden garancijski rok.

Foto: Shutterstock

Izberimo nepopolnost

Izberimo nepopolnost videza in popolnost delovanja. Naj vas nekaj udrtin ali odprta embalaža ne odvrneta od nakupa brezhibno delujoče naprave, ki jo potrebujete. Pri Mimovrste=) so poskrbeli, da bo vaš nakup varen, zadovoljujoč in izjemno ugoden! Hkrati pa z nakupom nepakiranega blaga dajete "drugo priložnost" izdelku in se obnašate bolj do okolja prijazno, ker ne kupujete povsem novega izdelka. Izkoristite vse prednosti nepopolnosti še danes.