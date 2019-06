Nagradni sklad kviza Nazaj v šolo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

S sodelovanjem v nagradnem kvizu Nazaj v šolo se boste potegovali za praktične nagrade. Podarili bomo: 3-krat komplet Atlas sveta in Atlas Slovenije ter 21-krat delovni zvezkek Brihtna glavca (naloge za vajo in utrjevanje znanja z rešitvami).

NAGRADNI SKLAD

Tedenska žrebanja:

Delovni zvezek iz zbirke Brihtna glavca (naloge za vajo in utrjevanje znanja z rešitvami).