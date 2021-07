Na Krvavcu so pohodnike zabavali Avseniki #video

Nekateri so se danes v hribe odpravili na koncert. Na Krvavcu je namreč pohodnike zabaval Ansambel Saša Avsenika. Zbrali so se vsi, željni zabave in uživanja na soncu pri prijetnih 20 stopinjah, in tisti, ki so si lep sončni dan izbrali za pohodniške in adrenalinske užitke.