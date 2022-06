Kim Kardashian: Izpustite ga iz zapora, da bo lahko šel na hčerkin pogreb

"To je 10-letna Eliahana 'Ellie' Cruz Torres, ena od 19 žrtev streljanja v Uvaldeju, v Teksasu. Njena družina si želi, da bi njenega očeta, ki je trenutno v zaporu zaradi nenasilnega kaznivega dejanja − drog, začasno izpustili, da bi se lahko udeležil njenega pogreba. Za zdaj je bila prošnja zavrnjena. Vladno agencijo za zapore prosim, da Eliju Torresu zagotovijo začasno izpustitev, da se bo lahko poslovil od svoje hčerke. Vsak starš ima to pravico," je zapisala.

Eliahana Cruz Torres je bila ena izmed 19 žrtev streljanja na osnovni šoli v Teksasu. Foto: instagram

Izpustitev Torresa ni predvidena do leta 2033

Kardashianova bi rada naredila vse, kar je v njeni moči, da bi pomagala žalujoči družini iz Uvaldeja v Teksasu. Spletni portal E! Online poroča, da je 45-letni Eli Torres trenutno zaprt v Pine Knotu v Kentuckyju in da njegova izpustitev ni predvidena do leta 2033.

Poslanka v predstavniškem domu parlamenta zvezne države Kentucky Attica Scott je na Twitterju sporočila, da je zvezni urad za zapore zavrnil zahtevo, da bi Torresa izpustili. Scottova je nato poslala pismo predsedniku Joeju Bidnu in guvernerju Kentuckyja Andyju Beshearju, v katerem se zavzema za družino Torres in rešitev te težave. V pismu je zapisala tudi, da so Torresu pred streljanjem na osnovni šoli dovolili, da se v roku enega tedna sreča s svojo hčerko.

While the Bureau of Prisons has denied the request to allow Eliahna’s father to attend her funeral, our advocacy on behalf of her family must persist.



I sent this letter to @POTUS and @GovAndyBeshear demanding they do something! #UvaldeStrong #Uvalde #Kentucky https://t.co/j6wwbySTtJ pic.twitter.com/TyM2XDMVGw — Rep. Attica Scott (@atticaforky) May 31, 2022

Zvezdnica se zavzema za sprejetje novih zakonov o orožju

Kim Kardashian je 25. maja na svojih družbenih omrežjih spregovorila o tragediji na osnovni šoli Robb, v kateri so umrli 19 otrok in dve učiteljici. V seriji tvitov se je zavzela za nove zakone o orožju, vključno s prepovedjo polavtomatskega orožja.

"Moje srce je zlomljeno in besna sem, kako malo so zakonodajalci naredili, da bi sprejeli zakone o orožju, ki ščitijo naše otroke," je zapisala. In dodala: "Tega ne moremo sprejeti. Ne moremo preživeti še pet let brez učinkovitih zakonov, ki bi zaščitili naše otroke. Mi smo starši, smo matere, ki prosimo za ukrepanje. Naše voditelje pozivam, naj se združijo in pustijo politiko ob strani ter dajo otroke na prvo mesto."