Spletna oddaja Gremo na sonce: Se lastna elektrarna izplača?

Na Siol.net v torek, 10. maja prihaja nova spletna oddaja, v kateri se bomo skupaj s priljubljenim slovenskim parom Anteo in Urošem Bitencem podali na popotovanje do lastne sončne elektrarne. Spremljali ju bomo na njuni poti, postlani z nadvse uporabnimi nasveti o tem, kako postati energetsko samooskrben, ravnati trajnostno in hkrati privarčevati čim več denarja − s soncem.

Iz leta v leto se vse več ljudi zaveda, da trajnost in energetska samooskrba nista le modni trend, temveč neizogibna pot k boljši prihodnosti vseh nas. V časih, ko cene energentov letijo v nebo, raven ozaveščenosti o tem, da lahko prav vsakdo izmed nas s svojim vsakdanjim vedenjem in odločitvami prispeva pomemben košček v mozaik za boljši jutri in tudi za nižje položnice, vztrajno raste. Dostopnih nam je vse več načinov, s katerimi lahko vsak od nas naredi nekaj za to, da nam bosta hvaležna tako okolje kot denarnica.

Družinica Bitenc na poti do lastne elektrarne

Tudi pri priljubljeni slovenski vplivni družini Bitenc ni nič drugače. Antea in Uroš sta se zato odločila za pot na sonce s postavitvijo svoje sončne elektrarne. A vemo, da se je v poplavi informacij, podatkov, ponudb in obljub mnogokrat lažje izgubiti, kot pravilno odločiti. Zato nam bosta skupaj s strokovnjaki skozi spletne oddaje Gremo na sonce pokazala, na kakšne težave in vprašanja lahko naletimo pri izbiri in postavljanju sončnih celic, ter za nas poiskala rešitve. Preverila bosta, kakšne so ponudbe na trgu, prednosti in slabosti posameznih sistemov, na kaj moramo biti pozorni, kako poskrbeti za finančno plat in nas nazadnje pripeljala tudi do težko pričakovanega odgovora na najpomembnejše vprašanje: Ali se to sploh izplača?

Njun podvig, simpatičen in poln dragocenih nasvetov, bo mogoče spremljati od torka, 10. maja, na Siol.net v rubriki Gremo na sonce.

Energetska in finančna bilanca

Na spletni strani Siol.net bodo lahko bralci vsak mesec spremljali mesečno in kumulativno porabo ter pridelavo električne energije, tako bodo lahko v realnem času videli, koliko električne energije proizvede elektrarna. Po enem letu delovanja pa bomo v posebni oddaji preverili, kakšna je energetska in finančna bilanca investicije v lastno elektrarno.

Kako si ogledati oddaje? Kje jih najdem?

Pripravili bomo šest oddaj, ki si jih bodo gledalci lahko ogledali na Siol.net. Prva oddaja bo na voljo že v torek, 10. maja, potem pa bo vsak teden v spletno videoknjižnico pod zavihkom Gremo na sonce dodana nova oddaja. V knjižnici bo tako mogoče pogledati katerokoli do takrat objavljeno oddajo, torej tudi za nazaj.

Poleg osrednjih oddaj bomo pripravili še številne druge vsebine, ki bodo povezane s trajnostnim načinom življenja, uporabo sončne in drugih energetskih virov, ki jih potrebujemo v svojem vsakdanjem življenju: sončne celice, akumulatorske baterije, IR-paneli, pametni dom, električni avtomobil idr.