Slovenske solarne rešitve lahko podjetjem pomagajo ublažiti energetsko krizo

V zaostrenih energetskih razmerah sončna energija podjetjem omogoča konkurenčnost poslovanja in energetsko neodvisnost.

Podatek, da se je maloprodajna cena električne energije za povprečnega negospodinjskega porabnika v enem letu povišala za kar 76 odstotkov, zgovorno priča o izzivih, s katerimi se zaradi rekordnih podražitev elektrike spopada gospodarstvo. Ob nestabilnih geopolitičnih razmerah pa vprašanje energetske neodvisnosti samo še pridobiva pomen. Solarna energija tudi na ravni EU postaja prepoznana kot eden ključnih ukrepov za zmanjšanje odvisnosti od fosilnih goriv in postopni prehod v brezogljično družbo. Kako lahko slovenskemu gospodarstvu koristi podatek, da imamo v Latkovi vasi pri Preboldu enega vodilnih svetovnih proizvajalcev solarnih modulov?

Evropsko poreklo prinaša številne prednosti

Zaradi prevlade azijskih proizvajalcev na globalnem trgu solarnih izdelkov na račun njihove dampinške cenovne politike se pogosto pozablja na dejstvo, da je fotovoltaična industrija zrasla prav na evropskih temeljih. Kakovostni solarni izdelki, za katerimi stojijo dve desetletji vlaganj v razvoj in raziskave, sledenje najvišjim standardom proizvodnje ter upoštevanje etičnih in moralnih vrednot tako na področju okoljske odgovornosti kot pravic delavcev, so poglavitni razlogi, da so solarni moduli, izdelani v Evropi in po evropskih merilih, neprimerljivo boljša izbira.

BISOL Group je letos ponovno med prejemniki prestižnega znaka zaupanja kupcev Top Brand PV na kar petih evropskih trgih, vključno z domačim. Na podlagi izčrpnih analiz solarnega trga in poglobljenih intervjujev z več kot 1.200 inštalaterskimi podjetji s področja fotovoltaike je slovenski prvak fotovoltaike postal najbolj zaupanja vredna znamka v Belgiji (tretjič zapored), Franciji (tretjič zapored), Avstriji (drugič zapored), Italiji (znova po letu 2020) in Sloveniji (drugič zapored).

Skozi teste kakovosti gre prav vsak solarni modul BISOL

Življenjska doba solarnih modulov je seveda neločljivo povezana s kakovostjo izdelave, ta pa je v proizvodnji BISOL v primerjavi z azijskimi konkurenti izkazana praktično na vsakem procesnem koraku. Začne se pri vhodnih materialih, ki so podvrženi najstrožjemu nadzoru kakovosti s preverjanjem vzdržljivosti v klimatski komori. Izjemnega pomena so številni interni testi, skozi katere gre prav vsak solarni modul BISOL: test elektroluminiscence, test sile razslojevanja spoja, skeniranje moči s simulacijo Sončeve osvetlitve, obremenitveni test in test požarne odpornosti. Iz zanesljivih virov vemo, da v številnih azijskih proizvodnjah kot test elektroluminiscence prikazujejo le eno sliko, ki je ves čas enaka, kar pomeni, da fotonapetostnih modulov sploh ne skenirajo, ne preverjajo morebitnih mikrorazpok na celicah, ki lahko vplivajo na drastičen upad moči modula.

Do popolnosti razvit sistem 100-odstotne sledljivosti v proizvodnji

Številni azijski proizvajalci poskušajo prihraniti tudi pri količini materiala in uporabijo prekratko ali preozko folijo EVA, kar povzroči delaminacijo, korozijo celic in spojev ter padec moči modula. V skupini BISOL Group uporabljajo le folijo najboljše kakovosti, proces laminacije je mnogo daljši, vsebnost gela pa mnogo višja. V skoraj 20 letih v BISOL tako niso zaznali niti enega primera vdora vlage in delaminacije modula. Posebej za proizvodnjo BISOL razvit sistem sledenja zgolj s skeniranjem QR-kode omogoča popoln pregled nad vdelanim materialom, podatke o za izdelek odgovornih osebah, vse podatke o meritvah itn. Struktura okvirja, ki ga v proizvodnji BISOL silikonirajo po celotni dolžini (namesto cenejšega točkovnega silikoniranja ali drugih načinov pritrjevanja), predstavlja neprekosljivo mehansko zaščito.

Ste vedeli, da so slovenski moduli BISOL nameščeni na: kioskih na kolesarski dirki Tour de France, kjer zadnja leta blestita slovenska kolesarja Tadej Pogačar in Primož Roglič,

solarnih avtomobilskih nadstreških podjetja Volvo,

120 trgovinah LIDL v Franciji,

podjetju IKEA v Italiji,

prestižnem zasebnem monaškem liceju FANB, ki ga med drugimi obiskujeta tudi otroka monaškega princa Alberta?

BISOL proizvede desetkrat več energije, kot je porabi

Ogljični odtis je vedno bolj pomembno merilo, ki določa okoljsko sprejemljivost izdelkov in storitev. Pri evropskih izdelkih je ta seveda neprimerljivo nižji tudi z vidika vzdržljivosti solarnih modulov. Iz delne analize življenjskega cikla (LCA-analiza) proizvodnje solarnih modulov BISOL je razvidno, da je ogljični odtis solarnih modulov BISOL ničen – še več, skupina BISOL Group je kot lastnica 73 sončnih elektrarn v letu 2021 proizvedla desetkrat več zelene električne energije, kot je je porabila za proizvodnjo fotonapetostnih modulov.

