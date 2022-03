Prva sončna elektrarna s 100-odstotno izhodno močjo

Proizvodnja električne energije povzroča emisije toplogrednih plinov, ki vplivajo na okolje in povzročajo podnebne spremembe. Poleg tega so cene energentov v zadnjih mesecih narasle za okrog 200 odstotkov. Številni gospodarstveniki se tako soočajo s povišanimi stroški, ki predstavljajo breme njihovemu poslovanju. Z vse večjo okoljsko ozaveščenostjo in stremenju k temu, da gospodarstvo prispeva k zmanjšanju izpustov ogljikovega dioksida, se vedno več podjetij odloča za namestitev sončne elektrarne. Pri tem vam prav v Sloveniji nudijo fotonapetostni modul , ki jamči 25 let 100 odstotkov izhodne moči.

Gospodarstvenikom se ponujata dva načina vlaganja v sončne elektrarne

Če ste lastnik podjetja, so stroški električne energije med večjimi izdatki, s katerimi se soočate. Dokler se zanašate na električno energijo iz omrežja, ste izpostavljeni nihanjem njenih cen, pri čemer nenadna povišanja povečajo negotovost vašega podjetja, ko gre za finančne izdatke. Morda je na tem mestu vredno preučiti možnosti namestitve solarnih modulov. Če imate na voljo večjo površino strehe, ki je povsem neizkoriščena, se sončna elektrarna ponuja kot rešitev na dlani.

Kot lastnik podjetja imate dve možnosti namestitve sončnih modulov: Izgradnja industrijske sončne elektrarne na ključ Nizke cene fotovoltaike in vedno višje cene elektrike so tudi brez državnih spodbud dovolj dober razlog za prehod v samooskrbo z električno energijo. Z lastno sončno elektrarno prevzamete nadzor nad stroški in prepustite soncu, da jih plačuje. Hkrati poskrbite za svojo prihodnost energetske neodvisnosti. Investicije v sončno elektrarno na vaši strehi, t. i. PPA (ang. power purchase agreement), kjer vam investitor sončno elektrarno namesti kot naložbo. Vlagatelj na prostore industrijskega porabnika oz. podjetja postavi sončno elektrarno in mu hkrati proda električno energijo za daljše časovno obdobje, denimo za 15 let, po fiksni ceni. Po pretečenem obdobju pa podjetje, ki se je odločilo za postavitev sončnih modulov na strehi svoje poslovne stavbe, postane njen lastnik. Povsem brez kapitalskih vložkov si tako gospodarstvenik že danes zagotovi bistveno cenejšo elektriko, čez 15 let pa dobi brezplačno sončno elektrarno. Naročite zdaj!

Industrijske sončne elektrarne so odličen izkoristek prostora, ki sicer nima druge namenske rabe, s katerim je mogoče ogromno prihraniti.

Sončne elektrarne postajajo glavni alternativni vir pridobivanja električne energije. Sončni moduli so rešitev za podjetja, ki so okoljsko ozaveščena in stremijo k energetski neodvisnosti. Poleg tega prinašajo velike koristi za podjetje.

Če vas zanima postavitev sončne elektrarne na strehi vašega podjetja ali pa na domači hiši, izpolnite spodnji obrazec in prejmite nezavezujočo ponudbo.

** Navedeno na računu za dodajanje električne energije, običajno zgoraj ali pred specifikacijo.

Zakaj bi se morala podjetja preusmeriti na sončno energijo?

Poslovni izdatki vključujejo številne stroške poleg plač in operativnega materiala. Pri vodenju podjetja je treba plačati zaloge, zavarovanja, vzdrževanja, komunalne storitve ... Eden večjih stroškov, ki jih lahko zmanjšate, so brez dvoma stroški električne energije.

Prihodnost cen električne energije je nepredvidljiva in na lastni koži že danes opažamo višanje njenih cen. Prehod na sončno energijo je velik korak, a se povrne ne le pri nižjih računih za elektriko, pač pa tudi zmanjša vašo odvisnost od elektrike iz omrežja. Ko ste samozadostni s sončno energijo, ste neodvisni od dviga cen energentov. Če vam lastno proizvodnjo električne energije zagotavlja sonce, boste vedno imeli nadzor nad stroški elektrike. Hkrati imate zagotovilo o zanesljivi oskrbi z električno energijo ne glede na to, kaj se zgodi z električno energijo iz omrežja. Zlasti, če ste v panogi, ki je odvisna od napajanja z električno energijo, je zanašanje na lasten sistem električne energije bolj zanesljivo in varno.

S prehodom na sončno energijo vlagate v prihodnost svojega dobička, saj poleg znižanja stroškov porabe električne energije hkrati zaščitite prihodnost svojega podjetja.

Zaradi vse večje okoljske odgovornosti stremimo k čim večjemu koriščenju obnovljivih virov energije, pri tem je ravno sonce skorajda neizkoriščen vir.

Naložba v samooskrbo je vedno bolj donosna

Namestitev sončnih modulov ima torej za podjetja več prednosti. Poleg uporabe obnovljivega vira energije, kot je sonce, podjetja tako občutno zmanjšajo stroške za elektriko, kar bi moral biti dovolj dober razlog, da se kot gospodarstvenik odločite za namestitev sončne elektrarne. V zadnjih letih je tehnologija sončne energije izrazito dozorela in je zdaj dostopna alternativna možnost in hkrati tudi zanesljiv način pridobivanja električne energije.

Kljub temu je treba odločitev za prehod na sončno energijo pretehtati in preveriti različne možnosti namestitve. Temeljito morate oceniti trenutno stanje oskrbe z električno energijo in presoditi, kaj to pomeni za prihodnost poslovanja vašega podjetja. Kot vsaka poslovna naložba je tudi ta potrebna razmisleka o prednostih in morebitnih slabostih. Sončna energija je dolgoročna naložba, ki zahteva čas za donosnost. Navsezadnje se boste odločili na podlagi prednosti, ki jih tovrstna naložba prinaša vašemu poslovanju.

Sončna elektrarna bo v svoji življenjski dobi prihranila več ton izpustov CO₂, zato boste pomembno prispevali k čistejšemu okolju.​

Pomembno je, da se kot podjetje odločite za pravega ponudnika oz. izvajalca. Ne nekoga, ki mu fotovoltaika predstavlja postranski posel ob denimo trgovanju z elektriko, pač pa nekoga, ki se solarni industriji 100-odstotno posveča že desetletja, ima široko znanje in izkušnje celotne verige ter z vsem tem prepričuje kupce po celem svetu. Prav takšnega ponudnika imamo tudi v Sloveniji.

Podjetje BISOL ima skoraj 20-letne izkušnje in znanja, ki izvirajo iz naložb v lastne sončne elektrarne. Slednje letno proizvedejo več kot 20 GWh ter več kot 50 MW (to je več kot 400 projektov) sončnih elektrarn na ključ v Sloveniji, Evropi in drugod po svetu. Smo eden redkih narodov, ki se ponaša s svojo znamko solarnih modulov. Izdelani so v robotizirani proizvodnji v Latkovi vasi pri Preboldu, ki si jo lahko brezplačno s strokovnim vodenjem ogleda vsak kupec sončne elektrarne BISOL

Robotizirano proizvodnjo BISOL si lahko brezplačno ogleda vsak kupec njihove sončne elektrarne.

Evropska proizvodnja je v solarni industriji prava redkost, saj zahteva mnogo višje standarde nadzora kakovosti v primerjavi z azijskimi izdelki. Poznavalci fotovoltaike evropski proizvodnji dajo prednost ne le zaradi neprimerljivega standarda izdelave, temveč tudi zaradi kasnejše strokovne podpore, uveljavljanja jamstev in druge administracije, ki je v Evropi mnogo učinkovitejša in bolj transparentna.





Skoraj 20-letno znanje in izkušnje strokovne ekipe BISOL – od elektroprojektantov, konstrukterjev, izkušene prodajne ekipe, natančnih montažerjev do skrbnih vzdrževalcev, ki jim na slovenskem trgu ni para – zagotavlja izvrstno izvedbo vaše sončne elektrarne.

Prednost sončne elektrarne BISOL je, da je sestavljena izključno iz komponent najvišje kakovosti, med katerimi so bistveni fotonapetostni moduli BISOL in nosilne konstrukcije BISOL EasyMount™, ki so oblikovani in proizvedeni na slovenskih tleh. Ponudijo vam lahko edini fotonapetostni modul na svetu, ki jamči 25 let 100 odstotkov izhodne moči, BISOL Supreme™.

Naredite korak k nizkoogljičnemu gospodarstvu z velikimi okoljskimi koristmi

Čeprav se lahko stroški na začetku zdijo visoki, je to naložba, ki bo prispevala k pozitivnemu poslovanju. Glede na velikost solarnega sistema se lahko povrne v nekaj letih, medtem ko imate takoj koristi od nižjih stroškov za elektriko. Podjetja vseh velikosti spoznavajo, da je sistem sončne električne energije strateška odločitev, ki zagotavlja soliden finančni donos v prihodnjih letih. Pomaga tudi pri privabljanju strank in poslovnih partnerjev, ki so predani prizadevanjem za trajnost.