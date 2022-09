Podjetje, ki je odgovorno do okolja in družbe

Skrb za okolje je danes veliko več kot zgolj trendovska besedna zveza. Kljub prenatrpanim urnikom in številnim obveznostim so mnogi pripravljeni tudi korenito poseči v svoje vsakodnevne navade in jih prilagoditi skrbi za okolje, trajnostni naravnanosti, ki bo tudi našim zanamcem omogočila, da bodo lahko živeli v svetu, kot ga poznamo danes. Na to pot so že stopila tudi nekatera podjetja, med njimi Nova KBM .

Prav vsak lahko prispeva svoj kamenček v mozaik ohranitve narave, številni pristopi ne zahtevajo posebnih prilagajanj, še več, so tudi cenovno ugodni. Poiskali smo nekaj nasvetov, med katerimi boste zagotovo našli kakšnega, ki ga lahko udejanjite tudi sami.

Vsak korak posameznika v smeri trajnosti je sicer izjemnega pomena, a v slogi je moč. Tega se zavedajo tudi nekatera podjetja, med njimi Nova KBM, ki je v svoje poslovanje vključila kar nekaj priporočil, ki jih navajamo spodaj.

1. Zmanjšajte, ponovno uporabite, reciklirajte. Poskusite zmanjšati količino odpadkov, razmislite o možnosti ponovne uporabe. Izdelek, ki ga sami ne potrebujete več ali pa ne najdete načina njegove ponovne uporabe, bo morda prišel prav nekomu drugemu. Bodite varčni tudi s papirjem.

Temu sledijo tudi v Novi KBM, kjer so naredili konce odvečni birokratizaciji. Svojo ponudbo bančnih produktov in storitev so namreč naredili bolj prijazno do okolja. Strankam ponujajo storitve in produkte, ki jih lahko uporabljajo brez papirja ali z omejenim obsegom papirja, so energetsko učinkoviti in povzročajo manj oz. minimalne emisije.

V poslovnem modelu namenjajo poseben poudarek digitalizaciji in brezpapirnemu poslovanju, s katerim so v preteklih letih ohranili več kot 800 dreves. Uvajajo tudi avtomatizirane procese, podprte z do uporabnikov prijazno umetno inteligenco.

2. Prostovoljna dela. Pridružite se čistilni akciji ali kateri drugi dejavnosti, ki je usmerjana k skrbi za naravo.

3. Varčujte z vodo. Letošnje poletje je pokazalo, kako pomembna dobrina je voda, ki je nikakor ne smemo jemati za samoumevno. Manjša poraba vode hkrati pomeni tudi manj odpadne vode.

4. Nakupujte z glavo. Izogibajte se plastiki, za nakupovalne vrečke pa izberite take, ki jih je mogoče uporabiti večkrat.

5. Izberite žarnice, ki zdržijo dlje. Izbira energijsko učinkovitih žarnic bo zmanjšala emisije toplogrednih plinov. Ne pozabite tudi ugasniti luči, ko zapustite prostor.

V Novi KBM si prizadevajo tudi za večjo energetsko učinkovitost z obnovami infrastrukture - v poslovni stavbi RCA Tezno v Mariboru so letos uvedli sistem učinkovite rabe energije za potrebe ogrevanja in hlajenja, zamenjali žaluzije ter večji del razsvetljave zamenjali z energetsko varčnejšimi LED-lučmi. Od začetka letošnjega leta celotno količino električne energije, ki jo porabijo v banki, pridobivajo iz obnovljivih virov energije.

6. Posadite drevo. Drevesa so nadvse pomemben element v boju proti podnebnim spremembam, hkrati pa čistijo ozračje ter predstavljajo vir hrane in kisika.

Pri Novi KBM so na strehi poslovne stavbe v Mariboru postavili urbani čebelnjak, ki je postal udoben dom petim čebeljim družinam. V njegovo neposredno bližino so nasadili tudi medovite rastline, ki čebelam zagotavljajo kakovostno hrano.

7. Ne spuščajte kemikalij po vodovodnih ceveh. Uporabljajte do okolja prijazna čistila.

8. Več kolesarite. Avto pustite doma.

S spodbujanjem trajnostne mobilnosti lahko bistveno zmanjšate lasten ogljični odtis. Tako je zaposlenim v Novi KBM v Ljubljani in Mariboru na voljo brezplačna izposoja kolesa, od junija pa je za službene poti na voljo tudi šest električnih vozil. Tudi z uvajanjem različnih oblik trajnostne mobilnosti je Nova KBM v letu 2021 v primerjavi z letom 2020 zmanjšala lasten ogljični odtis za 20 odstotkov.

Odgovorni do okolja, družbe in korporativnega upravljanja

V Novi KBM se zavedajo vloge, ki jo imajo kot pomembna sistemska banka v Sloveniji v zelenem prehodu na ogljično nevtralno gospodarstvo, zato z različnimi ukrepi nenehno zmanjšujejo ogljični odtis lastnih dejavnosti, v svojo poslovno strategijo, komercialne dejavnosti in okvir za obvladovanje tveganj pa še bolj sistematično vključujejo okoljske, socialne in upravljavske dejavnike.

Prizadevanja za okrepitev družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja, ki sta že od nekdaj del identitete Nove KBM, so poimenovali z angleško kratico ESG, ki predstavlja sodelovanje pri obvladovanju podnebnih sprememb in varovanju okolja (Environment), skrb za razvoj zaposlenih, družbeni in gospodarski napredek (Social) ter zagotavljanje visokih standardov korporativnega upravljanja (Governance). Celovit program ESG se izvaja po vsej Skupini Nova KBM. Svoja prizadevanja, s katerimi soustvarjajo boljši svet, so povzeli tudi na spletni strani banke, kjer je na voljo pregled vseh aktivnosti, ki jih na področju ESG izvajajo v banki.

S strategijo ESG ustvarjajo trajnostne odnose s svojimi zaposlenimi, strankami, poslovnimi partnerji, gradijo skupnost in skrbijo za okolje.