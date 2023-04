Niste dobili soglasja za sončno elektrarno? Rešitev je hibridna sončna elektrarna!

V današnjem času, ko se vedno bolj zavedamo vpliva fosilnih goriv na okolje, je uporaba obnovljivih virov energije postala vse pomembnejša. Poleg tega dvig cen elektrike gospodinjstva dodatno spodbuja k temu, da iščejo rešitve za samooskrbo z električno energijo in s tem neodvisnost od rasti njenih cen. Sončne elektrarne so tako postale priljubljena alternativa tradicionalnim virom energije in zanjo se odloči tudi vse več Slovencev, ki si želijo znižati mesečne stroške za elektriko in hkrati pripomoči k zmanjšanju ogljičnega odtisa. Vse bolj pogosto pa se lastnikom nepremičnin zgodi, da jim je izvedba sončne elektrarne onemogočena zaradi omejenega ali zavrnjenega soglasja elektrodistributerja.