Trenerjeva tolažba: na olimpijskih igrah dobil veliko, le rezultata ne

DENIS ŠTEHARNIK

11. mesto Ane Bucik v kombinaciji je najboljši slovenski ženski smučarski dosežek na ZOI. Foto: Stanko Gruden, STA

Na rezultatski ravni so slovenske alpske smučarke v Pjongčangu zaostale za pričakovanji. Maruša Ferk je bila v smuku in superveleslalomu z 19. in 25. mestom ob precej manjšem številu tekmovalk resda boljša kot v svetovnem pokalu. V preostalih disciplinah, torej tistih, v katerih so pričakovale največ, pa je bila najboljša uvrstitev precej slabša od dometa med sezono. V oči bode predvsem dejstvo, da se prav nobeni smučarki ni uspelo zavihteti niti med deseterico, najboljša dosežka pa sta 11. mesto Ane Bucik v kombinaciji in 14. Mete Hrovat v veleslalomu.

"Če bi se vse izšlo po naših željah in bi imeli še malo športne sreče, bi bila mogoča tudi kolajna. Je pa v športu tako, da se na srečo ne gre zanašati," po zadnji individualni preizkušnji razmišlja glavni trener Denis Šteharnik, ki je imel možnost vzpostavitve kontinuitete dela, obenem pa si je izboril tudi boljša finančna sredstva za osredotočen trening. Napovedoval je tudi tempiranje forme, zdaj pa bo Južno Korejo zapustil brez rezultatskega presežka.

Denis Šteharnik Foto: MaPa

"Dekleta so bila prvič v položaju, ko bi lahko z dvema idealnima vožnjama dosegla odmeven rezultat. Zato so tudi tvegala in napadala. S tem so poskrbela za to, da si nimajo kaj očitati. Ni se jim izšlo. Največ je pokazala Meta Hrovat. Bila je stabilna in je iz teh iger lahko potegnila veliko pozitivnega," nastope ocenjuje Šteharnik, ki si je največ obetal od veleslaloma in kombinacije, kjer pa so kandidatke za najvidnejše uvrstitve odstopile.

Glavni trener zdaj tolažbo išče v tem, da je bivanje v Pjongčangu izkoristil vsaj za dober trening in v primeru Tine Robnik tudi za testiranje opreme. "Če že rezultatsko nismo dobili želenega, verjamem, da smo si zagotovili dobro osnovo za prihodnost," tolažbo, na katero bi v največjih reprezentancah stežka naleteli, išče Šteharnik, ki si je pred koncem sezone zadal cilj, da bi na finale SP v Aare popeljal vseh pet deklet. Ana Drev, Robnikova in Hrovatova že imajo zagotovljen nastop na sklepnem dejanju sezone, Bucikova in Ferkova pa ga morata še potrditi.