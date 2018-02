Pozor, na otvoritveni slovesnosti bo zelo hladno

Športnike in gledalce, ki se bodo v petek udeležili slovesnosti ob odprtju zimskih olimpijskih iger v Pjongčangu, čaka hud mraz. Kot so danes sporočili vremenoslovci, se bodo temperature gibale med minus pet in minus dvema stopnjama Celzija, zaradi močnega vetra pa bo občutek, kot da bi bilo minus deset stopinj. Vsem svetujejo topla oblačila.

Otvoritvena slovesnost se bo v petek začela ob 20. uri po lokalnem času (ob 12. uri po srednjeevropskem času). Organizatorji upajo, da bo stadion, ki sprejme 35 tisoč gledalcev in nima strehe, napolnjen do zadnjega kotička.

Tako si krajšajo čas prostovoljci na zimskih olimpijskih igrah. Foto: Reuters

Da obiskovalci ne bi zmrzovali, so sicer pripravili "komplet za preživetje", v katerem so med drugim odeje in ogrevalne blazinice za roke in noge. A vremenoslovci ne glede na to gledalce pozivajo, naj se za ogled otvoritvene slovesnosti toplo oblečejo. Zaradi hudega mraza so se tudi odločili, da prireditev skrajšajo s štirih na dve uri, športniki pa bodo smeli po vkorakanju na stadion sesti na ogrevane sedeže.

Zmrznili so bralniki kreditnih kartic

Neugodno vreme je organizatorjem nagajalo že med sobotno vajo za slovesnost. Zaradi mraza so prenehale delovati naprave za varnostni pregled oseb, zmrznili so tudi bralniki kreditnih kartic, kar je težava za uradnega sponzorja iger, družbo Visa.

V gorah nad Pjongčangom so v teh dneh izmerili tudi minus 20 stopinj Celzija. Foto: Reuters

Mraz pa ne bo prizanašal tudi v nadaljevanju iger, ki bodo v Južni Koreji potekale do 25. februarja. V gorah nad Pjongčangom so v teh dneh izmerili tudi minus 20 stopinj Celzija. Za soboto je napovedano tudi sneženje, vendar organizatorji in vremenoslovci pravijo, da so dobro pripravljeni, takšne temperature pa da so za ta del leta v Pjongčangu običajne. Prihodnji teden naj bi se temperature nekoliko zvišale.