Olimpijska bakla danes obiskala Velenje #foto

Slovenska olimpijska bakla, ki pred igrami v Pjongčangu potuje po Sloveniji, je danes z Velenjem obiskala že šesto postajo na svoji poti. Kljub slabšemu vremenu se je tudi v tem mestu zbrala množica ljubiteljev športa, ki so pozdravili prihod njenega nosilca Tomaža Razingarja in preostalih olimpijcev ter slovenske bakle.

Na velenjskem drsališču je bilo živahno. Predvsem mladi so z navdušenjem sprejeli slovenske olimpijce, v njihovem spremstvu je slovensko baklo mednje prinesel nekdanji hokejist in kapetan reprezentance v Sočiju 2014 Tomaž Razingar.

Poleg njega so se današnjega dogodka udeležili tudi nekdanji olimpijci Matjaž Debelak, Bernard Vajdič, Miran Rauter, sankač Domen Pociecha in deskarka Gloria Kotnik, udeleženka zimskih olimpijskih iger leta 2010 v Vancouvru in kandidatka za nastop na igrah v Južni Koreji.

Foto: arhiv OKS

Mladi športni navdušenci so se lahko pomerili ali pa samo preizkusili v nekaterih olimpijskih izzivih: v curlingu, streljanju na hokejski gol, še posebej veliko navdušenja pa je bilo nad čisto pravimi tekmovalnimi sanmi, ki jih je s seboj prinesel sankač Domen Pociecha, udeleženec zimskih olimpijskih iger leta 2006 v Torinu. Poleg tega so lahko mladi tekmovali še v olimpijskem kvizu, zabaval pa jih je lisjak Foksi, maskota OKS in ambasador olimpijskih vrednot.

Foto: arhiv OKS

Posebno pozornost so namenili tudi otrokom enote Najdihojca iz Vrtca Velenje, ki so zmagali v okviru natečaja Olimpijskega komiteja Slovenije. Zmagovalni olimpijski plakat v kategoriji vrtci so narisali otroci starostne skupine 5–6 let, ki so ustvarjali pod mentorstvom Slađane Moravec.

Slovenska bakla bo ta konec tedna počivala. V sredo, 24. januarja 2018, pa jo pričakujejo v Mariboru.