Klemen Bauer: Jakov Fak me je razočaral

Jakov Fak je po petih tekmah tokrat ostal v olimpijski vasi. Foto: Guliver/Getty Images

Dobre tri ure pred zadnjo biatlonsko preizkušnjo v programu 23. zimskih olimpijskih iger v Pjongčangu so iz slovenskega tabora sporočili, da bo srebrnega junaka Jakova Faka, ki se je zaradi izčrpanosti odrekel nastopu, zamenjal Lenart Oblak. Ta je za novico izvedel kar med treningom in nato povedal, da je bil seveda zelo vesel priložnosti za olimpijski krst, a da bi raje za to izvedel že dan pred tem, kar bi mu omogočilo kakovostno pripravo. Vseeno je nato dobro opravil svojo nalogo ter ob zmagi Švedske pred Norveško in Nemčijo Slovenijo kot zadnji na progi popeljal do desetega mesta.

Klemen Bauer brez dlake na jeziku. Foto: Stanko Gruden, STA

Nekaj več ostrine je ob pogovoru s sedmo silo nato pokazal najbolj izkušeni v slovenskem kvartetu Klemen Bauer. "Seveda se pozna, da med nami ni bilo Jakova. Vemo, kam spada," je sprva dejal 32-letni biatlonec iz Ihana in nato na dodatno vprašanje odvrnil, da njegove odločitve ne razume. "Vsega skupaj ne želim pretirano komentirati. Lahko rečem le, da sem bil precej razočaran nad njegovo odločitvijo. Vem, da se je odločil tik pred zdajci," je dejal in ob tem ocenil še celoten nastop: "V glavi sem imel, da je to zadnja tekma na olimpijskih igrah. Zakaj bi varčeval z močmi? Dal sem vse, kar sem lahko, saj bom počival prihodnji teden. Žal mi je, da mi jo je pri drugem streljanju zagodel veter."

Mitja Drinovec in Lenart Oblak sta Sloveniji prinesla deseto mesto. Foto: Stanko Gruden, STA

"Olimpijski podprvak ima to pravico"

Nekaj več sekund za razmislek si je po prihodu v cilj vzel Mitja Drinovec, ki sicer ne skriva svojega spoštovanja, ki ga goji do Faka. "Tega ne bi rad komentiral. Verjamem, da ima na to temo vsak svoj pogled. Glede na to, da je olimpijski podprvak, pa ima vso pravico, da se sam odloči, kako in kaj. Vedeti moramo tudi to, da se bori za tretje mesto v skupnem seštevku svetovnega pokala. Njegovo odločitev spoštujemo," je dejal 22-letni olimpijski debitant, sicer navdušen nad dejstvom, da je v njegovi družbi lep del četrte predaje tekel francoski biatlonski mojster Martin Fourcade. "Trenerji so se zbali, da se bom zagnal. A tekel sem v njegovi družbi. Ob tem nisem izgubljal moči. Martin mi je bil velika podpora," je dejal Drinovec.

Tomaš Kos je mirno sprejel Fakovo odločitev. Foto: MaPa

Kako pa vse skupaj komentira Tomaš Kos, sicer glavni trener, ki pa večinoma ne drži roke nad Fakovimi treningi, saj je to nalogo najboljši slovenski biatlonski reprezentant zaupal Urošu Velepcu iz ukrajinskega tabora? "Ta možnost je bila odprta. Že po preizkušnji mešanih štafet je dejal, da je utrujen. Nato je imel še dva dni za regeneracijo. Očitno mu ni povsem uspelo. Morda je bila odločitev za umik dobra. Če ni optimalno razpoložen, bi morda nastopil celo slabše od Lenarta Oblaka. Težko ocenjujem. Tako se je pač odločil. Sem pa vesel, da je Slovenija tudi brez Jakova dosegla lep rezultat," je dejal Čeh v vlogi prvega trenerja, ki se utegne po koncu sezone znova posloviti od Slovenije, saj mu bo pogodba s krovno organizacijo potekla.