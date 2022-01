Smučarjem tekačem dodatna kvota za nastop na olimpijskih igrah

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mednarodni olimpijski komite je Sloveniji ponudil dodatno kvoto za nastop na zimskih olimpijskih igrah v Pekingu tudi za smučarje tekače. Vodstvo tekaških reprezentanc bi tako na najlepši način rešilo zagato, saj je imelo zdaj osem kvot in deveterico tekmovalcev z doseženo normo, vabilo pa ji omogoča, da na igre pošlje vseh devet reprezentantov.

Kandidati za nastop na igrah so Anamarija Lampič, Eva Urevc, Anja Mandeljc, Anita Klemenčič in Neža Žerjav v ženski konkurenci ter Miha Šimenc, Vili Črv, Janez Lampič in Miha Ličef v moški.

Formalno mora nastop vse deveterice potrditi tudi Olimpijski komite Slovenije.

