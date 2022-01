Greg Rutherford ostal brez olimpijskih iger v Pekingu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na največjem zimskem športnem dogodku v tem letu bodo Veliko Britanijo v bobu štirisedu zastopali krmar Brad Hall ter Greg Cackett, Nick Gleeson in Taylor Lawrence, status rezervnega tekmovalca pa bo imel Ben Simons.

Rutherford je na OI 2012 v Londonu osvojil zlato kolajno, štiri leta pozneje v Riu de Janeiru pa je bil bronast. Še dve leti pozneje je sklenil atletsko kariero, lani aprila pa se je začel ukvarjati z bobom in se prebil v ekipo, kjer je za krmilom dvakratni olimpijec Lamin Deen. Ta je že nastopil na igrah v Sočiju 2014 in Pjongčangu 2018, ko je zasedel 17. in 18. mesto.

Rutherfordove sanje, da bi postal prvi otoški športnik, ki bi osvojil kolajno na poletnih in zimskih olimpijskih igrah, so se tako končale v Nemčiji.