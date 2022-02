V vzorcu španske drsalke Laure Barquero, ki je v kategoriji športnih parov s partnerjem Marcom Zandronom zasedla 11. mesto, so zaznali prisotnost metabolita Clostebol, ki je na seznamu Svetovne protidopinške agencije.

Španka je sporni vzorec oddala 18. februarja na dopinški kontroli po izvedbi kratkega programa športnih parov. Športnica ima zdaj pravico do zahteve po pregledu vzorca B.

Četrti primer dopinške kršitve v Pekingu

To je četrti primer uporabe dopinga na olimpijskih igrah v Pekingu. Pozitiven vzorec so v času iger oddali še ukrajinska tekmovalka v bobu Lidiia Hunko, iranski alpski smučar Hossein Saveh-Shemshaki in ukrajinska smučarska tekačica Valentyna Kaminska. Najbolj pa je odmeval primer ruske umetnostne drsalke Kamile Valijeve, ki je pozitiven vzorec oddala že decembra lani, a so bili zaradi zamude pri testiranju oz. neustrezne označenosti testa rezultati znani šele v času iger.

