Kitajski peki v težavah zaradi priljubljene maskote

Kitajske pekarne, ki so nameravale unovčiti priljubljenost zimskih olimpijskih iger, so se znašle v težavah zaradi slaščic v obliki uradne maskote iger, pande Bing Dwen Dwen.

Foto: Guliverimage

Uradniki, ki so omejili prodajo slaščic v obliki priljubljene pande, so kot razlog za prepoved prodaje navedli kršenje avtorskih pravic. "Patent in avtorske pravice za Bing Dwen Dwena so intelektualna lastnina organizacijskega odbora zimskih olimpijskih iger v Pekingu," so po poročanju AFP poudarili v sporočilu za javnost.

Foto: Guliverimage

Kitajske oblasti so zaradi tort v obliki maskote preiskovale neko pekarno v jugovzhodni provinci Džiangsu. Tri takšne slaščice naj bi prodali za kar 600 kitajskih juanov oziroma dobrih 80 evrov. V kantonskem obalnem mestu Šantou pa so neki pekarni prepovedali prodajo manjših slaščic v obliki pande, ki so nosile tudi olimpijske kroge. Pekarne naj bi preiskovali tudi v drugih delih države, še poroča AFP.

Dolge vrste za nakup maskote Foto: Guliverimage

V drsalno opravo oblečena figura Bing Dwen Dwen je sicer tako priljubljen izdelek, da je povpraševanje po njem krepko preseglo ponudbo. Na črnem trgu se maskota zdaj prodaja za desetkratnik prvotne cene.

Foto: Guliverimage

Ob Bing Dwen Dwenu je sicer navadno upodobljena še maskota zimskih paraolimpijskih iger Shuey Rhon Rhon, vendar kitajski lampijonček za zdaj še ni dosegel priljubljenosti medvedke.