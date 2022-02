Kaj takega Italijanom še ni uspelo

Stefania Constantini in Amos Mosaner sta poskrbela za premierno italijansko olimpijsko odličje. In to kar zlato.

Stefania Constantini in Amos Mosaner sta poskrbela za premierno italijansko olimpijsko odličje. In to kar zlato. Foto: Guliverimage

Italija se je prvič do zdaj veselila olimpijske medalje mešanih dvojic v curlingu, in to celo tiste najbolj žlahtnega kova. Stefania Constantini in Amos Mosaner sta bila v Pekingu v finalnem obračunu boljša od Norvežanov Kristin Skaslien in Magnusa Nedregottna z 8:5. Bron je osvojila Švedska, ki je v malem finalu z 9:3 premagala Veliko Britanijo.