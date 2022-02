Japonski ljubljenec za neuspešen prvi del tekme okrivil luknjo v ledu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pred letošnjimi igrami so strokovnjaki na moški tekmi v umetnostnem drsanju napovedovali predvsem boj med Hanyujem in Američanom Nathanom Chenom, sicer trikratnim svetovnim prvakom, ki je z rekordno oceno 113,97 in vodstvom po prvem delu tekme upravičil vlogo favorita.

Foto: Guliverimage

Napaka že pri prvem skoku

27-letni japonski zvezdnik Hanyu je napako naredil že pri prvem skoku, novinarjem pa je po opravljenem nastopu povedal, da se je napaka verjetno pripetila, ker je naletel na luknjo v ledu, ki jo je naredil kakšen od njegovih tekmecev pred njim. "Pravzaprav sem danes zelo šokiran, še vedno imam eno priložnost v prostem programu," je dejal. Pet let mlajšega tekmeca bo sicer na četrtkovem drugem delu tekmovanja zelo težko premagal.

Neuspeh svojega favoriziranega rojaka sta izkoristila Kagiyama Yuma in Uno Shoma, ki sta kratki program končala takoj za Chenom.

Američan Nathan Chen, trikratni svetovni prvak, je z rekordno oceno 113,97 in vodstvom po prvem delu tekme upravičil vlogo favorita. Foto: Guliverimage

Hanyu bo poskusil ponovno

Razočarani Hanyujevi navijači so na družbenih omrežjih takoj podprli svojega junaka ter ga pohvalili za njegovo vztrajnost kljub osupljivi napaki. Kljub razočaranju naj bi Hanyu na četrtkovem prostem programu ob glasbeni spremljavi Heaven and Earth še vedno poskušal s štirikratnim axlom – skokom, ki ga do zdaj ni povsem dokončal še noben drsalec na nobenem tekmovanju.