Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Jure Franko je pred igrami v Pekingu napovedal sedem medalj za Slovenijo. Se bo njegova napoved do potankosti uresničila?

Jure Franko je pred igrami v Pekingu napovedal sedem medalj za Slovenijo. Se bo njegova napoved do potankosti uresničila? Foto: Vid Ponikvar

Jure Franko, nekdanji slovenski smučar, ki je pred 38 leti v Sarajevu osvojil srebro. Foto: Getty Images Tudi Jure Franko je z zanimanjem pogledal današnjo veleslalomsko tekmo in se kot mnogi drugi veselil uspeha 29-letnega Kranjca. Franko je priznal, da se mu ob takšnih uspehih orosijo oči in da tudi on ni pričakoval takšne vožnje srebrnega junaka iz Pekinga.

"Mislim, da so te razmere tudi smučarje v kar veliki meri presenetile, a je bil razplet nor in zgodovinski," je uvodoma za STA povedal dobitnik sploh prve jugoslovanske zimske olimpijske medalje, ki se še danes rad spominja svojega največjega uspeha iz proge na Bjelašnici.

Kranjcu ne bi nič zameril, če bi osvojil zlato

Na ponovitev veleslalomskega srebra med moškimi je bilo treba čakati skoraj štiri desetletja, med ženskami je sicer zlato v Sočiju osvojila Tina Maze, Franko pa je v šali dejal, da tudi Krajncu ne bi nič zameril, če bi ga prekosil.

"Ob takih dosežkih se vselej počutiš del uspeha. Tako kot je nam Bojan Križaj tlakoval pot s prvimi zmagami v svetovnem pokalu, pa Boris Strel s bronom na svetovnem prvenstvu. To so vse zgodovinski mejniki, ki so podlaga za naslednje generacije, da presegajo naše dosežke," je še dodal Franko.

Jure Franko Sarajevo 1984 Foto: Guliverimage/Getty Images

"Padla bo pijača"

Franko, ki živi v Radovljici, spremlja tudi preostale športnike. In zelo blizu je svoji napovedi pred OI, ko je napovedal sedem slovenskih medalj. Za zdaj so jih slovenski športniki zbrali šest. "Med prijatelji sem pred igrami napovedal sedem medalj. V ponedeljek imamo še ekipno tekmo v skokih, tako da bo očitno vse po mojih pričakovanjih in bo padla pijača," je še za STA dejal nekdanji smučar.