Je v igri še ena slovenska medalja? V ekipi računajo na svežino.

V zadnjem času našima tekmovalkama ni šlo vse po načrtih. Predvsem veliko smolo je imela Eva Urevc, ki je bila malo pred odhodom v Pekingu pozitivna na novi koronavirus in morala zaradi tega izpustiti kar nekaj treningov.

Si je Eva v tem času opomogla?

Kot da mera ne bi bila polna, so kitajski testi pokazali, da je še vedno pozitivna. To je pomenilo, da se je morala ravnati po protokolu "bližnjega stika", kar je pomenilo, da je bila ločena od svoje ekipe, na trening pa je hodila s posebnim prevozom, kar psihološko nanjo ni najbolje vplivalo. Od prejšnje srede je Urevčeva na "prostosti" in se lahko prosto giblje po vasi. V slovenskem taboru upajo, da si je Eva v tem času opomogla do te mere, da bo prikazala boljši tek kot na posamični preizkušnji, kjer je osvojila zanjo skromno 46. mesto.

Bodo smuči, ki so zelo pomemben faktor, v ekipnem šprintu bolje pripravljene? Foto: Guliverimage

Lampičeva se je pripravljena boriti naprej

Po načrtih ni šlo tudi Anamariji Lampič. V posamičnem šprintu je sodila v ožji krog favoritinj, a se je njen nastop nepričakovano končal v polfinalu in je na koncu zasedla 12. mesto. Po posamičnem šprintu se je ugibalo, kaj je šlo narobe pri naši najboljši tekačici na smučeh. Dan po tekmi je povedala, da meni, da je v dobri formi in da se ima namen boriti še naprej. Da je njena forma res prava, je že dokazala s 17. mestom na desetkilometrski razdalji v klasičnem šprintu.

"Šele po kvalifikacijah se bomo pogovarjali, kako naprej. Glede na to, kaj se je dogajalo z Evo, sem lahko vesela, da bova sploh startali," je po današnjem treningu za radio Slovenija menila Lampičeva.

Kitajski organizatorji so morali zaradi prenizkih temperatur preložiti tudi začetek sredine ekipne tekme v smučarskem teku.

"So nam šli kar na roke, da bomo začeli dve uri prej. Ponoči je -28 stopinj Celzija, ko se spusti sonce, pa še zapiha veter in je noro hladno. Pomembno bo, da se ne zmrzne v treh minutah in več, ko bomo čakale med predajami. Prav bo prišla kakšna odeja ter kakšno spodnje perilo več," je pogoje orisala Lampičeva.

V ekipnem šprintu vedno na stopničkah Eva Urevc in Anamarija Lampič sta bili lani na SP v Oberstdorfu v ekipnem šprintu tretji. Foto: Guliverimage

Anamarija Lampič in Eva Urevc sta v ekipnem šprintu do zdaj skupaj tekmovali štirikrat in vedno sta se zavihteli na stopničke.

Zagotovo je njun največji uspeh na lanskem svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu, ko sta zasedli tretje mesto. Sicer sta Anamarija in Eva prvič moči združili leta 2020 decembra v Dresdnu, ko sta bili tretji. Leto zatem sta v švedskem Ulricehamnu pokorili vso konkurenco. V letošnji sezoni je bil na sporedu le ekipni šprint v Dresdnu. Tam sta bili naši tekmovalki kljub padcu Urevčeve tretji. Rezultati so torej na njuni strani.

Nejc Brodar Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Nejc Brodar upa na svežino

Nejc Brodar, glavni trener slovenske tekaške reprezentance, je že pred dnevi povedal, da bodo zdaj vse moči usmerili v ekipni šprint, ki bo potekal v klasičnem slogu.

"Razplet je seveda težko napovedati, Eva je imela velike težave zaradi koronavirusa. Ampak naredili bomo vse, kar je v naši moči, da jo pripravimo," je uvodoma povedal Brodar in razkril, da bo pomembno, da se naši dekleti ne bosta preveč obremenjevali.

Med drugim se zaveda, da se v smučarskem teku pri formi v enem tednu na žalost ne da veliko narediti. Tukaj je imel v mislih predvsem Evo Urevc, ki na olimpijske igre ni prišla v najboljši formi. "Računamo pa na svežino, Eva ima za seboj tudi leta trdega dela, ni pozabila teči," je pred dnevi STA povedal Brodar.

"Prvi cilj bo preboj med deseterico, potem pa bomo videli. Kar smo uspeli narediti, smo naredili. Upam na najboljše. Je pa vzdušje v ekipi pozitivno, verjamem, da bosta obe dali največ, kar zmoreta," je večer pred tekmo povedal glavni slovenski trener v smučarskih tekih, tudi sam olimpijec v tem športu.