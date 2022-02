Jakov Fak kljub mrazu ne bo izpuščal olimpijskih tekem

Slovenske barve bodo tako na prvi olimpijski biatlonski tekmi zastopali Jakov Fak, Miha Dovžan ter sestrični Polona in Živa Klemenčič. "Želim si, da bi bili dobri s kar najmanjšim zaostankom za najboljšimi. Borili se bomo, dekleti bosta začeli, midva z Dovžanom pa bova končala. Po jutrišnjem hitrem treningu bomo odprli ventile in upam, da bo na tekmi vse dobro steklo," je po poročanju STA napovedal najboljši in najizkušenejši v slovenski ekipi Fak. Za 34-letnika iz Mrkopalja so to že četrte olimpijske igre, v Vancouvru 2010 in Pjongčangu 2018 je osvojil tudi kolajni, bronasto v Kanadi, takrat še za rodno Hrvaško, in srebrno v Južni Koreji za Slovenijo.

Klemenčičevi olimpijski debitantki, za Dovžana druge OI

Živa Klemenčič: Veseli me, da tekmujem v taki zasedbi, v podobni sem že na Pokljuki, le da je bil namesto Mihe Klemen Bauer ter so najprej tekli fantje. Foto: Matevž Peršin/Olimpijski komite Slovenije Olimpijski debitantki pa sta obe naši biatlonki Živa Klemenčič in njena sestrična Polona. Prva je dejala, da se na OI počuti odlično, saj je kljub testiranjem in omejitvam več športnega in olimpijskega duha. Pred olimpijskim krstom je dodala: "Veseli me, da tekmujem v taki zasedbi, v podobni sem že na Pokljuki, le da je bil namesto Mihe Klemen Bauer ter so najprej tekli fantje."

Miha Dovžan pa je že bil na OI, 35. mesto je pred štirimi leti osvojil v Pjongčangu na posamični tekmi. Upa, da bo vsa četverica prišla okrog tekmovališča, torej da ne bo predčasnega konca še pred zadnjim tekmovalcem, ter da bo na strelišču pod večjim številom udarcev srca dobro opravil svoje delo, piše STA.

Vse oči uprte v Jakova Faka

Jakov Fak: Želim pa si, da bi mi telo dovolilo pokazati vse, kar zmore. Kolajne sem že osvajal, še vedno pa imam željo po dokazovanju, in ob tem ni pomembno, ali gre za tekme svetovnega pokala, prvenstva ali olimpijskih iger. Foto: OKS Oči bodo vnovič odprte predvsem v dobitnika dveh olimpijskih odličij Jakova Faka. Ta je v sezoni edini slovenski biatlonec z vrhunskim nastopom. Ob nekaj dobrih štafetnih predstavah je navdušil predvsem na zasledovanju v Ruhpoldingu, kjer je z 39. napredoval na osmo mesto in dokazal, da je ob dobrem streljanju še vedno sposoben presenetiti tekmece.

"Zadnji teden pred odhodom na Kitajsko sem na Pokljuki dobro treniral, zato upam, da bodo olimpijske igre takšne, kot si želim, in da bom na koncu zadovoljen z rezultatom," je tik pred igrami še ocenil Fak in navijačem na glas sporočil, da je eden od ciljev tudi nastop na tekmi s skupinskim štartom, na kateri v tej sezoni še ni nastopil. Da mu uspe to, se bo moral bržkone prebiti med peterico najboljših olimpijcev, ki bodo dobili pravico nastopa ob 25-ih najboljših v skupni razvrstitvi svetovnega pokala. V skupnem seštevku tega Fak sicer zaseda 41. mesto.

"Želim si, da bi mi telo dovolilo pokazati vse, kar zmore"

Fak s svojimi bogatimi izkušnjami na igrah stavi predvsem na kombinacijo osredotočenosti in sproščenosti. "Želim pa si, da bi mi telo dovolilo pokazati vse, kar zmore. Kolajne sem že osvajal, še vedno pa imam željo po dokazovanju, in ob tem ni pomembno, ali gre za tekme svetovnega pokala, prvenstva ali olimpijskih iger. O stvareh, ki sem jih že naredil, ne razmišljam. To je odkljukano. Vedno pa ostanejo nove stvari, ki me ženejo naprej. Kar sem pokazal v tej sezoni, ni bilo optimalno, in imam rezerve."

Na prizorišču biatlonskih tekem pekinških olimpijskih iger v Džangdžjakovi je hud mraz, ob tem še močno piha, nacionalno biatlonsko središče pa je tudi 1.700 metrov nad morjem, kar bo tekmovalcem še oteževalo nastope. "Temperature tukaj so v teh dneh okoli -20 stopinj Celzija, tereni so precej zahtevni, še posebej zaradi nadmorske višine, tudi zelo suh in počasen sneg je. Najhuje je pravzaprav na strelišču, kjer je precej vetrovno. Mraz, veter in višina bodo zagotovo naredili svoje," še pravi Fak in dodaja: "Počutim se v redu, glede na doslej prikazano v sezoni ne spadam med favorite, ampak na takšnem zahtevnem strelišču bo še zelo zanimivo."

Sneg je suh in počasen, na strelišču piha veter. "Še zanimivo bo," pravi izkušeni Fak. Foto: Guliverimage

V hudem mrazu bo moral še posebej paziti na svoj strelski prst, s katerim ima težave vse od tekem svetovnega pokala leta 2011 v Fort Kentu v ZDA. Tam je staknil tako hude omrzline, da so ga zdravniki celo opozarjali, da utegne prst izgubiti. Odtlej je našel način, da se s to težavo uspešno spopada, nenazadnje je bilo tudi v zanj srebrnem Pjongčangu pred štirimi leti izredno hladno, vendar je kljub temu zablestel.

Favoriti so Norvežani, a imajo svoje težave

Edino letošnjo tekmo mešanih štafet v Oberhofu so pred Belorusi in Francozi dobili Norvežani, med favorite v širšem smislu pa zanesljivo sodijo še Švedi, Rusi, Nemci in Italijani. Slovenci so daleč od stopničk predvsem zaradi šibkejšega ženskega dela ekipe. V Oberhofu, resda brez Faka, so osvojili 18. mesto.

A tudi prvi favoriti Norvežani imajo svoje težave, saj sta bila Johannes Thingnes Boe in Ingrid Landmark Tandrevold v tesnem stiku z osebo, okuženo s covid-19, in tako lahko pri prvih favoritih pride tudi do menjav v postavi. Zamenjave imajo Norvežani močne, saj so lani z drugačno postavo na svetovnem prvenstvu na Pokljuki osvojili zlato, drugi so bili Avstrijci in tretji Švedi, še poroča STA.

Olimpijska tekma pa ima popolnoma svoj čar in ponuja priložnost za presenečenje. Nazadnje so v Pjongčangu leta 2018 zanj poskrbeli Francozi in ugnali Norvežane, ki so nato osvojili tri naslove svetovnih prvakov, bronasti so bili Italijani.

