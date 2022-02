Ameriški kandidat za olimpijsko kolajno ostal brez nastopa zaradi koronavirusa

Zhou, član ameriške ekipe, ki je v nedeljo osvojila ekipno srebro, je novico o tem, da ne bo mogel nastopiti, potrdil na Instagramu.

"Bil sem pozitiven na testu za covid-19 in na žalost se moram odpovedati posamičnemu tekmovanju, ki se bo začelo jutri," je v čustvenem videoposnetku povedal Zhou.

"Zdi se neresnično, da od vseh ljudi to doleti prav tebe, še posebej zato, ker sem od začetka pandemije res naredil vse, kar je v moji moči, da ne bi prišlo do tega. V zadnjih mesecih sem se tudi izoliral in na trenutke je bila osamljenost res huda. Bolečina je zaradi vsega tega še hujša," je še povedal Zhou, ki je meril na kolajno v posamični konkurenci, v kateri sta med glavnimi favoriti njegov rojak Nathan Chen in branilec naslova, Japonec Yuzuru Hanyu.

