Neverjetna olimpijska kalvarija nesrečne Poljakinje

Hitrostna drsalka na kratkih progah Natalia Maliszewska je bila 30. januarja pozitivna na novi koronavirus in kazalo je, da na olimpijski tekmi na 500 metrov ne bo smela nastopiti, a v petek zvečer, le nekaj ur pred sobotnimi kvalifikacijami, je bil njen test negativen in navdušena je lahko zapustila karanteno.

A le nekaj ur pred štartom, ko je že prispela na tekmovališče in opravila trening, jo je zadel nov šok, informacija, da so se kitajski funkcionarji zmotili, da je še vedno pozitivna in da nikakor ne bi smela zapustiti karantene. Ko je dokončno pokopala olimpijske sanje in zapustila dvorano, v kateri so se začele tekme v njeni disciplini, pa je sledil nov preobrat.

"Moje srce tega ne zdrži več, nekaj v meni je umrlo"

Oba testa, ki ju je morala opraviti, sta bila negativna. "Presenečenje! Res zabavno, dvakrat negativna," je izvid sarkastično komentirala za televizijo TPV in dodala: "To je popoln šok, ničemur več ne verjamem, ne pozitivnim ne negativnim testom. Moje srce tega ne zdrži več, nekaj v meni je umrlo."

Nadaljevala je na Twitterju, kjer je opisala naporne dni popolne negotovosti, nihanj od obupa do optimizma, osamitev, pa nato popolno zmedo s testi. "Težko je govoriti o tem, vem, da ljudje ne morejo razumeti, kako je več kot teden dni živeti v strahu. Nekateri testi so mi pokazali vrednosti, zaradi katerih bi morala biti v bolnišnici, priklopljena na ventilator, naslednji pa nič. Vse upanje je umrlo, prav ničesar več ne razumem. Ne verjamem ničemur, ne testom ne igram, vse skupaj je kot nekakšna šala. Moje srce tega ne zdrži več, hvala in se vidimo kmalu," je o njenem zapisu poročal Eurosport.

