Loic Meillard je novi olimpijski prvak, vodilni McGrath po napaki odstopil

Po odstopu Norvežana Atleja Lie McGratha, vodilnega po prvi vožnji, ki je po napaki jezko odkorakal s proge, je naslov olimpijskega prvaka v slalomu osvojil Švicar Loic Meillard. Olimpijsko srebro si je priboril Avstrijec Fabio Gstrein (+0.35), bron pa je pripadel Norvežanu Henriku Kristoffersenu (+1.13). Slovencev ni bilo na startu.

Vodilni po prvi vožnji Atle Lie McGrath je po napaki na drugi progi odstopil. Foto: Reuters

Bormio, slalom, moški, druga vožnja

1. Loic Meillard (Švi) 1:53.61

2. Fabio Gstrein (Aut) +0.35

3. Henrik Kristoffersen (Nor) +1.13

4. Timon Haugan (Nor) +1.42

5. Armand Marchand (Bel) +2.00

Odstop:

V drugo vožnjo so se prebili tudi nekateri eksotični smučarji, tudi Richardson Viano s Haitija. Foto: Reuters

V težkih razmerah na prvi progi se je najbolje znašel Norvežan Atle Lie McGrath, ki si je nabral občutno prednost pred ostalimi. Drugi je Švicar Loïc Meillard (+0.59), tretji pa Avstrijec Fabio Gstrein (+0.94). Žal smo videli celo serijo odstopov (49), v snegu je končal tudi Brazilec Lucas Pinheiro Braathen, ki je sodil med glavne favorite za zmago.

V Bormiu močno sneži. Foto: Guliverimage

Letos je že dvakrat zmagal v slalomu

Atle Lie McGrath je tudi vodilni v seštevku slaloma v svetovnem pokalu. 25-letnik je v letošnji sezoni v slalomu petkrat stal na stopničkah, od tega dvakrat na najvišji. Zanj so to druge olimpijske igre, pred štirimi leti je v Pekingu slalom končal na 31. mestu. Na letošnjih olimpijskih igrah je tekmoval v veleslalomu in kombinaciji. V prvi disciplini je tekmovanje končal na petem mestu, v ekipni kombinaciji pa je bil 12.

ZOI 2026, Bormio, slalom (m), prva vožnja 1. Atle Lie McGrath (Nor) 56.14

2. Loïc Meillard (Švi) +0.59

3. Fabio Gstrein (Avt) +0.94

4. Timon Haugan (Nor) +0.96

5. Armand Marchant (Bel) +1.20

6. Henrik Kristoffersen (Nor) +1.59

7. Marco Schwarz (Avt) +1.96

8. Clément Noël (Fra) +1.96

9. Michael Matt (Avt) +2.20

10. Tommaso Saccardi (Ita) +2.23

11. Tanguy Nef (Švi) +2.32

12. Linus Strasser (Nem) +2.35

13. Billy Major (Vbr) +2.52

14. Eirik Hystad Solberg (Nor) +2.57

15. Filip Zubčić (Hrv) +2.79

16. Matthias Iten (Švi) +2.82

17. Fabian Ax Swartz (Šve) +3.05

18. Tobias Kastlunger (Ita) +3.21

19. Daniel Yule (Švi) +3.28

20. Dave Ryding (Vbr) +3.74

21. Steven Amiez (Fra) +4.04

22. Joaquim Salarich Baucells (Špa) +4.18

23. Shiro Aihara (Jap) +4.69

24. Andrej Drukarov (Lit) +6.27

25. Xavier Cornella Guitart (And) +6.87

26. Marko Sljivić (Bih) +6.91

27. Barnabas Szollos (Izr) +7.18

28. Tomas Holscher (Čil) +7.80

29. Matthieu Osch (Luk) +8.08

30. Richardson Viano (Hai) +8.17

... Odstop (49): Paco Rassat (Fra)

Lucas Pinheiro Braathen (Bra)

Eduard Hallberg (Fin)

Manuel Feller (Avt)

Alex Vinatzer (Ita)

Albert Popov (Bol)

Samuel Kolega (Hrv)

Tommaso Sala (Ita)

Laurie Taylor (Vbr)

Kristoffer Jakobsen (Šve)

Sam Maes (Bel)

AJ Ginnis (Grč)

Istok Rodeš (Hrv)

Donghyun Jung (Kor)

Jesper Pohjolainen (Fin)

Tormis Laine (Est)

Kalin Zlatkov (Bol)

Léo Anguenot (Fra)

Simon Efimov (Ain)

Christian Oliveira Soevik (Bra)

Bálint Ury (Mad)

Fabian Gratz (Nem)

Michał Jasiczek (Pol)

Denni Xhepa (Alb)

Tiziano Gravier (Arg)

Aleksa Tomović (Srb)

River Radamus (ZDA)

Marek Muller (Češ)

Nathan Tchibozo (Ben)

Emeric Guerillot (Por)

Nicolas Pirozzi Mayer (Uru)

Rostislav Khokhlov (Kaz)

Thomas Kaan Onol Lang (Tur)

Fabian Wiest (Taj)

Iv Henri Rivers (Jam)

Luka Buchukuri (Gru)

Francis Ceccarelli (Fil)

Alexander Astridge (Zae)

Lasse Gaxiola (Meh)

Shannon Abeda (Eri)

Liu Xiaochen (Kit)

Thomas Weir (Jaf)

Drin Kokaj (Kos)

Timur Shakirov (Kgz)

Adrian Yung Hau Tsuen (Hkg)

Winston Tang (Gbs)

Rafael Mini (Smr)

Fayik Abdi (Sav)

Muhammad Karim (Pak)

Lucas Pinheiro Braathen je odstopil. Foto: Guliverimage Pred štirimi leti je bil zlat Clement Noel. Foto: Reuters

Pred štirimi leti je olimpijsko zlato v slalomu osvojil francoski veteran Clement Noel, srebrn je bil Avstrijec Johannes Strolz, bronast pa Norvežan Sebastien Foss-Soleväg. Slalom je že nekaj sezon ena najbolj nepredvidljivih disciplin v moškem smučanju. To zimo smo v svetovnem pokalu na devetih tekmah dobili kar sedem različnih zmagovalcev. Po dve zmagi imata Norvežan Atle Lie McGrath in Francoz Paco Rassat, enkrat pa so zmagali Brazilec Lucas Pinheiro Braathen, Noel, Norvežana Timon Haugan in Henrik Kristoffersen (četrti na olimpijskih igrah pred štirimi leti) ter Avstrijec Manuel Feller. Zmagovalca letošnjega olimpijskega slaloma je zato zelo težko napovedati.

