V novi sezoni smučarskih skokov se bo kvota za nastop v svetovnem pokalu in poletni veliki nagradi s šest znižala na pet. Najboljše reprezentance si bodo prek celinskega pokala sicer lahko zagotovile dodatno mesto in imele v boju največ šest skakalcev (prej sedem). Prav tako se znižuje število tekmovalcev nacionalnega paketa. Trener Poljakov Thomas Thurnbichler je za poljski skijumping.pl dejal, da gre po njegovem mnenju za zelo slabo odločitev, ki znižuje kakovost tekmovanja.

Na aprilskem sestankovanju podkomitejev Mednarodne smučarske zveze (FIS) so obravnavali predlog, da se kvota za nastop v svetovnem pokalu s šest zniža na pet tekmovalcev. Reprezentance bi si dodatno mesto, kot je bilo do zdaj, lahko priborile z rezultati v celinskem pokalu. Predlog je tako predvideval, da bi najboljše reprezentance tako lahko nastopile z največ šestimi tekmovalci in ne več s sedmimi, kot so v zadnjih letih.

"Predlog so podali Norvežani. Če bi bila kvota petih skakalcev maksimalna, bi to pomenilo več možnosti tudi za narode, ki so trenutno manj skakalno razviti, da bi se lahko uvrščali na tekme, prišli v finale. Predlog še ni bil potrjen. Če bo, bo maja," nam je takrat dejal vodja panoge pri Smučarski zvezi Slovenije Gorazd Pogorelčnik.

Pretekli petek so na komiteju smučarskih skokov FIS predlog potrdili, tako da bo začel veljati že v tej poletni sezoni. "Odločitev o spremembi pravil glede štartnih kvot je bila podprta na zasedanju FIS v Dubrovniku. S tem bo imela širša skupina športnikov iz več reprezentanc možnost za boljše rezultate," je za poljski skijumping.pl povedal direktor tekmovanj svetovnega pokala

Thomas Thurnbichler ni navdušen nad zniževanjem kvot. Foto: Sportida

"Najslabše, kar se je lahko zgodilo"

Če so manjše reprezentance z njim zadovoljne, pa nekaterim velesilam ni všeč. Trener Poljakov Thomas Thurnbichler je v pogovoru za isti medij dal jasno vedeti, da nad pravilom ni navdušen.

"Poljska je bila proti tej spremembi, prav tako Avstrija in Slovenija. Razumljivo je, da bodo manjši narodi prikimali takemu predlogu. Za nas in za preostale večje ekipe pa je to najslabše, kar se je lahko zgodilo. Na začetku 21. stoletja je bilo mogoče prijaviti osem skakalcev, zdaj pa le pet ... To vprašanje ne zadeva le poljske reprezentance, ampak velike skakalne nacije nasploh, predvsem z vidika razvojnega izhodišča. Jan Habdas ali Tomasz Pilch nikoli ne bi dobila priložnosti, da pokažeta svoje sposobnosti v svetovnem pokalu (če bi že preteklo zimo veljalo to pravilo, op. a.)," je za skijumping.pl dejal Avstrijec, po mnenju katerega se za večino manjših reprezentanc ne bo spremenilo veliko, udarili pa bodo največje.

Foto: Grega Valančič/Sportida

"Nižanje ravni tekmovanja"

"Po mojem mnenju je to slaba odločitev za prihodnost smučarskih skokov. Z njo nižamo kakovostno raven tekmovanja. Menim, da je glavni razlog denar, drugi pa napredovanje manjših reprezentanc. Poglejmo statistiko. V drugi seriji svetovnega pokala imamo v povprečju predstavnike od sedmih do osmih reprezentanc, na svetovnem prvenstvu se to število poveča od deset do 11. Zdaj imamo kvoto petih skakalcev, najboljše tri države pa si lahko prek celinskega pokala priborijo šesto mesto. Za to se bodo borile Avstrija, Nemčija, Poljska, Norveška, Slovenija in morda tudi Japonska. Vse skupaj bo na koncu videti enako, kot je bilo. Morda bo kakšna redka ekipa imela koristi od sprememb," smisla v znižanju kvote ne vidi Thurnbichler.

Nowe przepisy stają się faktem. W zawodach LGP 2023 i PŚ 2023/2024 ujrzymy maksymalnie 10 skoczków z kraju gospodarza zawodów #skijumpingfamily @Skijumpingpl pic.twitter.com/XjqUVAicsK — Adam Bucholz (@Bucholz_Adam) May 8, 2023

Po pisanju poljskega medija se znižuje tudi število tekmovalcev, ki lahko v sklopu nacionalnega paketa zastopajo gostitelja. Osnovni ekipi (največ šest) se zdaj lahko pridružijo še štirje tekmovalci in ne več šest. Če je tako še v lanski sezoni na domači tekmi skakalo največ 13 domačih skakalcev (sedem plus šest), jih bo zdaj lahko največ deset (šest plus štiri).

Slovenska moška reprezentanca bo tako v prvem delu poletnega grand prixa lahko nastopila s petimi tekmovalci (lani s šestimi), z največ šestimi pa Avstrija, Nemčija in Norveška.